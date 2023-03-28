疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

▲內政部長林右昌在清明連假前夕視察桃園機場，下令增開櫃檯疏運旅客。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

隨著台灣疫情解封，機場入出國旅客也由每天2萬人回升到7萬多人，已恢復到疫情前旅運量的6成。內政部長林右昌28日趁清明連假前夕到桃園機場視察，當場指示移民署加開親子友善櫃檯，因應疏導連續假期出國人潮。

林右昌視察移民署國境事務大隊及警政署航空警察局業務時提到，清明連假即將到來，隨著兩岸航點恢復到10個航點，並開放小三通中轉，可預期台灣民眾出國旅遊人潮將大增，預估全國旅運量每日將達8至9萬人次。林右昌特別請移民署於每日尖峰時段，加開親子友善櫃檯，並請航空警察局增開安檢線，以順暢旅客通關。

林右昌現場勉勵移民署與航警局同仁在疫情期間，配合中央流行疫情指揮中心執行邊境防疫措施，並持續辦理防堵非洲豬瘟工作，另外在查緝毒品方面，也都有豐碩的成果。2022年成功攔截豬肉及其製品共353件，其中16件驗出非洲豬瘟病毒陽性，並遣返297位攜豬肉製品入境旅客，航警局今年1至2月查獲毒品闖關案件17件，共緝獲犯嫌31人，起獲各類毒品重量89.9公斤 。

林右昌指出，隨新冠肺炎疫情趨緩，入境管制措施已放寬，加上兩岸海空運輸恢復，台商及觀光客來台便利性大大提升，內政部在機場、港口的移民及警察單位會全力維護機場飛航安全，落實查驗及安檢作業，提供民眾便利且安全順暢的通關服務。

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