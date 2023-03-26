越南新二代正妹奪移民署新創賽首獎！遊戲盒陪你練母語

▲越南新住民第二代李寶如奪下移民署新創提案首獎，開發遊戲盒推廣越南文化。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為栽培新住民二代成未來新國力，移民署日前辦理「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」成果首獎得主是越南新二代李如寶團隊所研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」，她們研發的遊戲盒可藉手機導入母語發音，讓在台灣的越南新二代的厚植母語基礎，成為台越最佳的溝通橋樑。

越南新住民第二代正妹李如寶當初在台灣新創活動中，在300名參賽者提案實作比賽脫穎而出，贏得獎金成立「Foodeast赴憶文化」。移民署也證實：李如寶創業就是為了在台推廣母國文化，希望透過新創文化，改變社會看待新住民的認同問題，透過這些新創活動及深耕社區活動，她希望在台新二代跟她一樣，能夠對母國文化感到驕傲。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，為鼓勵新住民及其子女將多元文化背景優勢，轉化為實際的政策提案與行動，移民署舉辦「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」讓新住民將創意轉為行動。



李如寶獲獎指出，「感謝這次比賽，讓我們能作為新二代與母國橋樑」，為了改變新二代自我認同困境，團隊研發了「越食煮憶美食互動遊戲盒」，藉由卡牌介紹越南景點、文化傳說、母國美食等，增加學習母語興趣及練習機會，團隊希望透過互動遊戲盒能獲得家鄉的知識及情報，激發對家鄉文化認識與學習母語的渴望。

李如寶也曾在台灣人與越南人身分間迷惘，甚至不願意主動提起自己新二代身分。好在透過參加移民署的活動，讓她理解到越南新二代的身分不是弱勢，反而是人生當中無可限量的寶藏。

移民署台北巿服務站主任蘇慧雯表示，如同李如寶正幫新二代找尋回家的路，移民署也非常了解在台逾期居留外國人思鄉情感。移民署從今年2月1日起至6月30日止，辦理「擴大逾期居留外來人口自行到案專案」凡專案期間自行到案之逾期居留外來人口，皆採取「不管制」、「不收容」及「最低裁罰」，鼓勵逾期居留外來人口勇敢自首，讓移民署幫您順利回家。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人 臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風 發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫 警專生轟權益遭剝奪！校方回應了



