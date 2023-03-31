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國會成立氫能與潔淨能源促進會　趙天麟：創下一座護國神山

▲▼跨黨派立委發起「國會氫能與潔淨能源促進會」。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲跨黨派立委發起「國會氫能與潔淨能源促進會」。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

44位跨黨派立委31日成立「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」，立法委員、大會發起人趙天麟表示，氫能是全球未來能源趨勢之一，台灣上下游產業供應鏈完整，有機會成為氫能大國，並與周邊國家建立安保航線，期許未來產、官、學、研一起來努力，共創下一座護國神山。

趙天麟發起「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」，獲得朝野跨黨派立委支持，立法院秘書長林志嘉、立委林楚茵、洪申翰、陳靜敏、湯蕙禎、溫玉霞、高雄市議員林智鴻、交通部次長陳彥伯、經濟部能源局游振偉、國發會產業發展處處長詹方冠及超過70位產業界代表共同與會。

趙天麟表示，10年前他開始倡議氫能議題，直到2022年成為氫能元年，國發會在去年3月頒布2050淨零碳排路徑，氫能作為12項關鍵戰略之一，促進會的成立，將成為立法、政策推動及與其他國家交流的平台。

趙天麟提及，世界上的先進國家如日本、韓國、美國、歐洲、澳洲等各國都在推廣氫能，無論是法規、基礎建設還是鼓勵技術研發、設置示範場域，都有值得借鏡參考之處；台灣優勢在於，擁有上下游完整產業鏈，製作出的藍氫符合低碳標準，餘氫純化技術也逐步成熟，發展氫能不僅是商業意義，也有戰略考量，如台灣與日本同樣面臨中國威脅，若氫氣供應能夠組成「能源安保航線」，將加深兩國合作意義。

立法院秘書長林志嘉表示，促進會的成立，將成為串接政府部門與產業界的重要平台，針對國家政策、獎勵措施與補助的制定做出討論。他也提到，趙天麟在氫能議題上扎根最深、最用心扶植產業，距離2050淨零碳排還有一段時間，氫能絕對是關鍵因素，結合政府及國會的力量，共同把法規上、建設上的問題補足。

交通部政務次長陳彥伯表示，潔淨能源在運具發展上，將朝向電動化、無碳化的藍圖進行，氫能就是最重要的能源之一；今年6月之前，交通部將公布「氫能源車輛示範計畫」草案，同時參照世界各國規範，針對氫能車輛安全基準、關鍵零組件法規等制定標準，未來氫能源汽車的引進與推動絕對沒有問題。

經濟部能源局局長游振偉則說，未來國家能源配比中，預計規劃9%至12%使用氫能，經濟部旗下的台電第一步開始推動混氫計畫，未來將努力朝全氫發電組努力；運具部分，包括氫能巴士、貨車，都需要加氫設施，因此中油預計年底將設立全台首個加氫示範站，透過建置過程完善安全、土地等法規制度，今天促進會的成立，最大目的就是要與產學合作，建構適合台灣氫能環境發展的基礎建設方案

國發會產業發展處處長詹方冠表示，他在7、8年前因為趙天麟進而認識氫能議題並著手研究，在疫情後，全球出現淨零轉型需求，同時加速數位轉型的動力，有130多個國家都加入淨零行列。

立法委員洪申翰則指出，從戰略角度來看，從澳洲、日本等運輸路線上，氫能尚未被獨裁國家掌握，台灣氫能產業能夠在亞太地區扮演地緣戰略的重要因子，尤其，台灣天然氣基礎建設已開始佈建，未來能接續氫能的銜接與應用，接下來他將以立委的角度，全力要求行政部門完整產業發展。

立委陳靜敏指出，雖然她是護理背景出身，不過聯合國在2015年通過推動SDGS（永續發展目標），她認為，護理職業也應該進行倡議，以達到全民健康與安定的重要目標。她強調，去年開始台灣氫能元年爆發，後續將由行政部門共同推動，才能大躍進，台積電是台灣的矽盾，未來氫能將扮演氫盾的使命。


 

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