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送菜哥酒駕撞警拒檢被開槍追捕　認錯逃刑責想賴18萬罰單被識破

▲▼新北黃姓男子（左）酒駕衝撞警員拒受檢，認錯獲不起訴，但拒做酒測挨罰18萬元仍逃不掉。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北黃姓男子（左）酒駕衝撞警員拒受檢，到案認錯和解獲不起訴，但拒做酒測挨罰18萬元的罰單仍躲不掉。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名黃姓男子2020年酒後開車衝撞攔檢警員拒做酒測，不顧警員開槍制止仍逃脫，到案後的行政責任被裁罰18萬元罰鍰，黃男掛名某公司加保健保不理會強制執行，行政執行署新北分署識破，一路追蹤到他實際任職的蔬果行強制扣薪，黃男日前終於出面，聲稱要扶養妻小、允諾不再酒駕，新北分署准他分期繳納罰鍰、月付8000元直到還清。

現年32歲的黃男家住新北市中和區，以開車送菜為業，2020年11月4日凌晨0點多，他駕駛租來的轎車在北市辛亥路一段遇到警方臨檢酒測，黃男衝撞攔檢警員不肯停車受檢，警員挨撞輕傷、被迫鳴槍制止，黃男仍強行逆向迴轉逃走，2個小時後就被查獲，因酒測值已降到合格標準內，警方僅依妨害公務與傷害等罪嫌將黃男送辦。

黃男到案認錯與受傷警員和解，檢方認為黃男已悔悟，將他的犯行職權不起訴。行政責任部分，黃男因構成「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之檢定處所，不依指示停車接受稽查」的違規，被裁罰18萬元，他置之不理，去年（2022年）被移送新北分署強制執行，共扣得他的存款約4000元。

新北分署打算對黃男強制執行扣薪，一查卻發現他當時在某公司加保健保但沒實際上班，該公司回覆新北分署證實黃男掛名加保，新北分署努力遊說該公司將黃男退保，持續追蹤黃男數月，終於掌握他實際任職的蔬果行，立刻查扣他的薪資債權。

黃男得知被扣薪，日前到新北分署洽談，聲稱當年在家喝完1罐啤酒開車出門，因怕酒測值超標，所以選擇逃走、拒做酒測卻造成警員輕傷，幸好警員同意跟他和解、沒對他索賠，他現在送菜的月薪有4萬多元，要扶養老婆跟剛滿周歲的小孩，無法一次付清罰單，每月僅能擠出8000元，黃男並允諾家庭為重，不會再酒駕了。

新北分署考量黃男的經濟與家庭狀況，同意他分期繳納罰鍰、月付8000元直到還清，同時呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，若被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納、按時繳款，以免被強制執行。

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