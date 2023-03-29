　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲還在讀高中！毒駕地瓜哥悲情過往曝　執行署把車還給他

▲▼新北1名李姓男子欠毒駕等罰單，被查封轎車拖吊保管3個月後，主動到案將15萬元欠款辦妥分期繳納手續，順利取回愛車經營烤地瓜生意。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名李姓男子欠毒駕等罰單，被查封轎車拖吊保管3個月後，主動到案將15萬元欠款辦妥分期繳納手續，再繳清約2萬元保管費，順利取回愛車經營烤地瓜生意。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名李姓男子2020年因吸毒開車被裁罰12萬元罰鍰，另因無照駕駛、闖紅燈加上滯納稅費，又挨罰2萬多元，被移送行政執行署新北分署強制執行仍置之不理，名下1輛轎車也被查封3個多月，李男日前終於出面，道出處理祖母後事用光積蓄、靠賣烤地瓜重新振作並進修年輕錯失的學歷等心事，新北分署認為李男肯上進，同意他分期付款、領車回去做生意。

現年29歲的李男家住新北市蘆洲區，2020年8月間，他深夜開車在北市忠孝東路三段被警員攔檢，發現他涉嫌吸食毒品，毒駕行政責任部分，李男被裁罰12萬元，他提告抗罰經行政法院判他敗訴確定，而他在駕照被吊扣期間，又無照駕駛、闖紅燈、違規停車外加滯納汽車燃料費、健保費，再連補帶罰約2.8萬元。

李男通通沒繳，2021年10月起陸續被移送新北分署強制執行，經2度扣押他存款無所獲、3度到他家找人撲空，新北分署去年（2022年）12月接獲通報，在新北市中和區1處路邊停車格查封李男名下1輛轎車、拖回保管。期間李男僅聯繫想取回車內的個人證件，對於如何處理欠款均置之不理。

▲▼新北1名李姓男子欠毒駕等罰單，被查封轎車拖吊保管3個月後，主動到案將15萬元欠款辦妥分期繳納手續，順利取回愛車經營烤地瓜生意。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名李姓男子欠毒駕等罰單，被查封轎車拖吊保管3個月後，主動到案將15萬元欠款辦妥分期繳納手續，自稱人生不順遂，但已重新振作，包括讀書彌補高中學歷。（圖／行政執行署新北分署提供）

時隔3個多月，李男日前突然主動到新北分署洽詢分期繳納欠款事宜，表示車子被查封後，他的祖母過世，他支付將近20萬元喪葬費、用光自己積蓄，沒錢領車，如今在社群軟體打廣告賣烤地瓜，他親自採購優質地瓜請姨媽幫忙烘烤後冷凍，雖然月入2萬多元、扣掉房租車貸所剩無幾，仍力圖振作。

李男表示若能取回車子送貨，應可增加營收，希望准他分期繳清欠款把車領回。李男並自稱人生一直不順遂，17歲時父親中風，他中斷高中學業出社會賺錢養家，現在重新讀高中的成人進修班、每天下午都要上課，盡力彌補年輕時錯失的學歷，今年畢業後還打算繼續就讀大學進修班。

新北分署聽完李男的心事，認為他確實肯上進，有誠意面對自己的錯誤，同意他先繳1萬元頭期款，其餘約14萬元欠款分成28期、每期繳納5000元，准他領車回去做生意。不過辦妥分期手續後，李男再繳清拖吊疑置與3個多月的保管費共約2萬元，才終於取回愛車。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台中高中生輕生「全校挨罵去死」！　學生會發聲明
快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」
陸正妹搭車遭AI「一鍵脫光」！　裸照瘋傳
五月天開唱　全場狂喊2字...阿信傻眼
中日龍古巴強投叛逃　古巴棒協求償3億台幣
優格姐姐被診斷「開刀挖骨」　哭腫眼：好想走路
馬英九專車狂奔會見湖北書記　籲陸：兩岸求同存異方能行穩致遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」

快訊／驚悚畫面曝！桃園女湖口車站落軌　遭自強號撞上當場死亡

聽丈人報內線好康搶撈115萬　他認罪躲牢災...老婆和岳父也起訴

29歲還在讀高中！毒駕地瓜哥悲情過往曝　執行署把車還給他

誰殺了狒狒！各方說法「推光光」撇責　桃檢鴨子划水揪真相

想到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工被勸阻保住奶粉錢

行人穿越網狀線出事了！媽媽載小孩上學猛撞　轎車玻璃碎裂

快訊／抓到了！屏東看守所脫逃犯「打傷果農」逃2天　火車站落網

高中生玩手機被約談！4樓墜落嚴重傷勢曝　台中市教育局出手了

快訊／情侶吃完宵夜釀悲劇　女大生遭撞飛亡！重機騎士訊後請回

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」

快訊／驚悚畫面曝！桃園女湖口車站落軌　遭自強號撞上當場死亡

聽丈人報內線好康搶撈115萬　他認罪躲牢災...老婆和岳父也起訴

29歲還在讀高中！毒駕地瓜哥悲情過往曝　執行署把車還給他

誰殺了狒狒！各方說法「推光光」撇責　桃檢鴨子划水揪真相

想到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工被勸阻保住奶粉錢

行人穿越網狀線出事了！媽媽載小孩上學猛撞　轎車玻璃碎裂

快訊／抓到了！屏東看守所脫逃犯「打傷果農」逃2天　火車站落網

高中生玩手機被約談！4樓墜落嚴重傷勢曝　台中市教育局出手了

快訊／情侶吃完宵夜釀悲劇　女大生遭撞飛亡！重機騎士訊後請回

悍將外野新風貌重守備　林哲瑄、申皓瑋移防左外要破詛咒

台中高中生輕生「全校挨罵去死」！學生會發聲：別再霸凌師生

美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

她半年暴瘦10kg好嗨！健檢醫見「1部位黃黃的」　竟罹癌王第二期

快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」

男友堅持「射外面不會懷孕」…愛愛到一半突拔套：感受妳的溫度

鍾明軒光顧慘遭漠視！　辛辣點出《營業中2》缺失：會考慮別家

Jimin合體Suga上演情境劇網爆笑　防彈7成員溫馨面會照公開

鷹眼「全身30根骨頭斷裂」休養4個月　重新站上跑步機⋯復出時間曝光！

宋嘉翔有望開幕一軍寫紀錄　古久保想像中：感覺是可以的

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

即／台灣外海浮屍累計16具

蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

西部海域16浮屍性別曝　「13男3女」5台人

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

上課玩手機被發現　高中男竟從4樓墜落

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

即／台中高中生校園墜樓　送醫搶救

被直行車禮讓！老夫妻「剛點頭道謝」下秒悲劇

3月台灣近海16具浮屍！海巡署：5具是台人

輕熟女餐酒館醉倒　惡男脫她內褲指侵

更多熱門

相關新聞

毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學感動執行署

毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學感動執行署

家住新北市蘆洲區的29歲李姓男子，讀高中時父親中風，為了負擔家計不得已中斷高中學業，出社會工作賺錢養家，但他2020年8月3日毒駕被逮遭罰12萬元，加上其他交通違規罰單共近 15萬元，李男求情說希望分期繳納，目前在網路上賣烤地瓜，每天到高中上課打算繼續就讀大學進修班，法務部行政執行署新北分署認為他努力翻轉人生，同意他分期每月繳納5000元。

急甩行人地獄惡名！台中14天開罰5479件

急甩行人地獄惡名！台中14天開罰5479件

大S要拿回750萬程序曝　汪小菲被強制扣款危機逼近

大S要拿回750萬程序曝　汪小菲被強制扣款危機逼近

改裝汽機車深夜狂噴音浪　彰警開罰50車主

改裝汽機車深夜狂噴音浪　彰警開罰50車主

酒駕男欠一籮筐罰單擺爛　弟媳代繳清21萬

酒駕男欠一籮筐罰單擺爛　弟媳代繳清21萬

關鍵字：

毒駕罰鍰無照駕駛行政執行署新北分署強制執行烤地瓜

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

即／台灣外海浮屍累計16具

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面