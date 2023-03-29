29歲還在讀高中！毒駕地瓜哥悲情過往曝　執行署把車還給他

▲新北1名李姓男子欠毒駕等罰單，被查封轎車拖吊保管3個月後，主動到案將15萬元欠款辦妥分期繳納手續，再繳清約2萬元保管費，順利取回愛車經營烤地瓜生意。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名李姓男子2020年因吸毒開車被裁罰12萬元罰鍰，另因無照駕駛、闖紅燈加上滯納稅費，又挨罰2萬多元，被移送行政執行署新北分署強制執行仍置之不理，名下1輛轎車也被查封3個多月，李男日前終於出面，道出處理祖母後事用光積蓄、靠賣烤地瓜重新振作並進修年輕錯失的學歷等心事，新北分署認為李男肯上進，同意他分期付款、領車回去做生意。

現年29歲的李男家住新北市蘆洲區，2020年8月間，他深夜開車在北市忠孝東路三段被警員攔檢，發現他涉嫌吸食毒品，毒駕行政責任部分，李男被裁罰12萬元，他提告抗罰經行政法院判他敗訴確定，而他在駕照被吊扣期間，又無照駕駛、闖紅燈、違規停車外加滯納汽車燃料費、健保費，再連補帶罰約2.8萬元。

李男通通沒繳，2021年10月起陸續被移送新北分署強制執行，經2度扣押他存款無所獲、3度到他家找人撲空，新北分署去年（2022年）12月接獲通報，在新北市中和區1處路邊停車格查封李男名下1輛轎車、拖回保管。期間李男僅聯繫想取回車內的個人證件，對於如何處理欠款均置之不理。

▲新北1名李姓男子欠毒駕等罰單，被查封轎車拖吊保管3個月後，主動到案將15萬元欠款辦妥分期繳納手續，自稱人生不順遂，但已重新振作，包括讀書彌補高中學歷。（圖／行政執行署新北分署提供）

時隔3個多月，李男日前突然主動到新北分署洽詢分期繳納欠款事宜，表示車子被查封後，他的祖母過世，他支付將近20萬元喪葬費、用光自己積蓄，沒錢領車，如今在社群軟體打廣告賣烤地瓜，他親自採購優質地瓜請姨媽幫忙烘烤後冷凍，雖然月入2萬多元、扣掉房租車貸所剩無幾，仍力圖振作。

李男表示若能取回車子送貨，應可增加營收，希望准他分期繳清欠款把車領回。李男並自稱人生一直不順遂，17歲時父親中風，他中斷高中學業出社會賺錢養家，現在重新讀高中的成人進修班、每天下午都要上課，盡力彌補年輕時錯失的學歷，今年畢業後還打算繼續就讀大學進修班。

新北分署聽完李男的心事，認為他確實肯上進，有誠意面對自己的錯誤，同意他先繳1萬元頭期款，其餘約14萬元欠款分成28期、每期繳納5000元，准他領車回去做生意。不過辦妥分期手續後，李男再繳清拖吊疑置與3個多月的保管費共約2萬元，才終於取回愛車。