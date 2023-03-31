蔡英文紐約見小廚神朱如茵、台灣插畫家　吃涼圓開心自拍

▲蔡英文與插畫家鍾逸婷與張雅晴互動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文30日持續進行過境美國紐約的訪問行程，中午到我國駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表，以及「美國小廚神」第8屆總冠軍的台裔小廚神朱如茵（Liya Chu）、將代表台灣參與2023年「紐約漫畫及卡通博物館藝術節」的兩位插畫家張雅晴、鍾逸婷進行互動。

蔡英文表示，很榮幸見到與會的友邦駐聯合國常任代表，並重申彼此深化珍貴友誼的承諾。總統亦感謝友邦在各個國際場域為台灣發聲，並表示，中華民國臺灣的人民與政府也由衷感謝各位持續支持擴大國際參與。

蔡英文說，在期待繼續合作的同時，未來我們也將面臨諸多挑戰。但只要基於共同的價值團結一致，相信必能一起實現我們的目標。總統並祝賀邦誼歷久彌新，彼此為共同成長繁榮而努力。

在結束與聯合國常任代表的會面後，蔡英文與小廚神朱如茵、張雅晴及鍾逸婷互動。朱如茵特別製作涼圓，取諧音「良緣」，並排成台灣的圖形，並以花朵拼成「TEAM TAIWAN」的字樣，象徵「挺台灣」的意涵。

蔡英文也現場品嚐紅豆抹茶口味的涼圓，叉起一顆涼圓展示了一下後，一口吃掉，大讚很好吃。據了解，朱如茵過去曾與蔡英文合作拍攝民進黨「一碗麵的時間」節目，現場重現讓她奪得冠軍的經典料理「蜜汁烤鰻魚米粉」，當時蔡英文吃了也讚不絕口。

插畫家張雅晴及鍾逸婷也向總統展示她們的參展作品。特別是張雅晴的漫畫作品《紅配綠》，展現出台灣自由開放的社會氛圍；插畫家鍾逸婷的插畫作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩，融合東方的樣貌與西方的情感，期待透過參展讓美國看看台灣女孩的實力。