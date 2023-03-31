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今2區有雨！一圖看清明連假天氣　這天「陰雨綿綿」

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天(31日)北部有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短暫飄雨的機率。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天(31日)北部有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短暫飄雨的機率；北偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。清明5天連假，僅1天有雨，4天適合外出。明(1)日華南雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨，中部以北有較大雨勢；南部幾乎沒有影響。下週(2)日起各地好轉，白天「暖熱如夏」，北部最高溫可達30度以上、南部更達35度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(31)日北部仍有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短暫飄雨的機率；北偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。各地區平地氣溫：北部14至23度，中部16至31度，南部18至34度，東部17至32度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：31日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有鬆散雲帶通過。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，雲帶伴隨弱降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北部、東半部零星降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

清明5天連假，僅1天有雨，4天適合外出。明(1)日華南雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨，中部以北有較大雨勢，應注意！南部幾無影響。下週(2)日各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週一(3日)至週三(5日)各地多雲時晴，氣溫明顯回升，白天「暖熱如夏」(北部最高溫可達30度以上、南部更達35度)、早晚涼；午後山區偶有零星少量降雨的機率。

下波系統略微調慢，下週四(6日)鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，模式模擬春天的變化，「不確定性」較大，且各國模擬並不一致，應持續觀察模式的微調。

▼清明連假首日中部以北有雨，週日起回溫，下週一暖熱如夏。（圖／中央氣象局）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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