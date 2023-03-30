雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」

▲華南雲雨區不斷東移，周末水氣較多 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

雨要來了！中央氣象局預報員葉致均表示，明天（31日）環境仍以偏東北風為主，加上華南有雲系移入，中部以北山區、東半部地區、外島金馬地區有下雨機會，中部以北平地若水氣偏多，也會有零星飄雨，南部則以多雲到晴為主。北部、花蓮高溫約23度、其他地區25至30度，南部內陸可能更高；中部以北低溫約16度，其他19度，南北溫度落差大。

氣象局預報，4月1日、2日（周六、日）華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲；1日水氣較多，降雨機率高，2日水氣有減少的趨勢。預估到了3、4日（下周一、二）環境將轉為東風到東南風，各地天氣較為溫暖舒適，東半部有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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▼下波天氣變化預計落在收假日。（圖／NCDR、中央氣象局）



「連假初期雲雨區東移，周末斷續有短暫雨。」氣象局指出，3、4日天氣回穩，午後山區雨，空氣潮濕、悶、熱，預計下一波天氣變化落在4月5日（下周三），收假開工，有一波鋒面逐漸接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，中部、東部及東南部地區亦將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司分析，這兩天氣溫會持續攀升，各地高溫都將上看26度以上，中南部及內陸地區達到30度以上的可能性很高，熱的感受會越來越明顯。不過周末2天還是華南雲雨區影響的天氣型態，偶爾還是會有一波降雨影響，氣溫方面則會逐漸回升，感受上會越來越溫暖。3日開始華南雲雨區影響逐漸趨緩，環境風向也轉為偏東風，東半部地區及西半部山區午後有短暫陣雨機會，4日轉東南至偏南風，東南部地區及中部以北山區午後有零星降雨。

天氣風險公司指出，5日收假日則會逐漸受到鋒面接近影響，預估白天期間仍大致是穩定天氣，入夜以後鋒面開始通過，中部以北將開始有短暫陣雨，到6日（下周四）上班日，全台都有降雨機會，不過下雨時間、範圍、雨量都還有很大的不確定性，仍需持續追蹤觀察，但預估對水情幫助不大，鋒面過後則有東北季風再度南下，有機會帶來比較明顯的降溫。