今起有雨到連假　「全台變天」時間曝

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今起一路下到清明連假！中央氣象局預報員趙竑表示，今天（30日）微弱鋒面通過，周五到周日華南雲雨區東移，雨區以中部以北、東半部為主。氣象局預報，下周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部亦有降雨機率。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局今晨對台東縣發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意瞬間強陣風。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天微弱鋒面通過，加上東北季風增強，中部以北、東半部有不定時局部短暫陣雨，南部為多雲；周五到周日華南雲雨區東移，雨區仍以中部以北、東半部為主，南部不太會下。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

趙竑說，下周一、下周二水氣稍少一些，吹東南風到南風，東半部有局部短暫陣雨，中部以北山區午後有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴可見陽光；下周三鋒面接近，北部、東北部有短暫陣雨，中部、花東有局部短暫陣雨，南部為多雲。

一周高溫部分，趙竑表示，今白天會稍降一些，北部20、21度，其他地區24度以上，中南部局部可到30、31度；周五起全台回升到24度以上，到下周一、下周二比較高，下周三再降溫。

氣象局預報，下周四鋒面通過及東北季風增強，下周五、下周六東北季風影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部亦有降雨的機率，因後期預報不確定性較大，請留意最新預報資訊。