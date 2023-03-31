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美國22節火車出軌！「載大量乙醇」貨櫃起火　小鎮800人緊急疏散

▲▼美國再傳火車出軌 裝載乙醇槽車起火居民疏散。（圖／路透社）

▲美國明尼蘇達22節火車出軌，「裝載大量乙醇」槽車起火，當局緊急疏散居民。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國15日才傳出有貨運列車出軌，不料明尼蘇達州（Minnesota）30日凌晨1時許又發生火車出軌意外，由於出軌的火車載有大量乙醇、玉米糖漿液體及其他有害化學物品，當地政府立刻下令疏散附近居民，所幸目前仍沒有任何人員傷亡。

根據CBS News報導，發生事故的是BNSF鐵路公司旗下一列貨運火車，火車30日凌晨1時許行經明尼蘇達坎迪約希郡（Kandiyohi County）雷蒙德鎮（Raymond）時意外出軌，導致許多節車廂翻覆並起火燃燒。

▲▼美國再傳火車出軌 裝載乙醇槽車起火居民疏散。（圖／路透社）

▲火車出軌後起火，所幸未造成人員傷亡。（圖／路透社）

由於列車上載有有害化學物品，當地政府除了派出消防隊前往處理外，也預防性疏散雷蒙德鎮大約800位居民，同時警告附近旅客及居民暫時不要前往雷蒙德。

BNSF鐵路公司在一份聲明中透露，這列貨運列車共有22節，其中14節載有大量乙醇、玉米糖漿液體及其他有害化學物品。

美國運輸部長皮特（Pete Buttigieg）表示，目前尚未接獲有人員傷亡的通知。雷蒙德消防人員則說，他們已經向火車噴灑了數千加侖的水，目前正在等待殘餘的乙醇燃燒殆盡。

至於火車詳細的出軌原因，待當局進一步調查釐清。

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