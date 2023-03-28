老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打「長棍斷兩截」激烈畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

四川省南江縣有一名人妻，近日當街棒打老公和一名女主播，被拍下上傳網路，引發軒然大波。原來，老公給該女主播打賞7萬多人民幣（約新台幣31萬），氣死當街持長棍教訓2人。目前，警方已經介入調查。

據《封面新聞》報導，影片中，在一家小吃店內，一名身穿紅衣的女子，一手拿著長棍，一手揪著一名黑衣女子的長髮質問旁邊的男子，「天天要她刷煙花，刷保時捷！」接著對旁邊男子說，「前晚你刷了500多（人民幣，下同），這個月微信支出給她16000多，線上都有73000，線下呢？」





▲人妻不滿丈夫花31萬打賞女主播。（圖／翻攝自影片）

女子控訴，老公沒給她和孩子買過東西，「你沒給娃兒買過1元錢的東西，沒給我買過1000元的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡，你們真是讓我鬱悶死…。」說到激動之時，紅衣女子揮著手中的長棍抽打男子，一旁有年長大叔勸架。

影片顯示，男子用手一直隔在兩人之間，護著黑衣女子。隨後，這群人從店內轉移到了店外，紅衣女子打斷長棍後，又從地上撿起一節，追上去接著打男子和黑衣女子，男子護著黑衣女子時，頭部被打流血。

涉事店鋪證實發生打人的事，不過不清楚具體為何打架。轄區公山派出所工作人員表示，警方已接報，當事人已在23日下午前往警局，事情正在進一步調查處理。

事件引起網友熱議，有人怒轟男子「不配做人丈夫、不配做人父親」、「賤男」、「這種男人不要也罷」。也有網友認為，「應立法禁止打賞行為」、「離婚，分他身家」。