　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打「長棍斷兩截」激烈畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

四川省南江縣有一名人妻，近日當街棒打老公和一名女主播，被拍下上傳網路，引發軒然大波。原來，老公給該女主播打賞7萬多人民幣（約新台幣31萬），氣死當街持長棍教訓2人。目前，警方已經介入調查。

據《封面新聞》報導，影片中，在一家小吃店內，一名身穿紅衣的女子，一手拿著長棍，一手揪著一名黑衣女子的長髮質問旁邊的男子，「天天要她刷煙花，刷保時捷！」接著對旁邊男子說，「前晚你刷了500多（人民幣，下同），這個月微信支出給她16000多，線上都有73000，線下呢？」

▲▼人妻不滿丈夫花32萬打賞女主播。（圖／翻攝自影片）

▲人妻不滿丈夫花31萬打賞女主播。（圖／翻攝自影片）

女子控訴，老公沒給她和孩子買過東西，「你沒給娃兒買過1元錢的東西，沒給我買過1000元的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡，你們真是讓我鬱悶死…。」說到激動之時，紅衣女子揮著手中的長棍抽打男子，一旁有年長大叔勸架。

影片顯示，男子用手一直隔在兩人之間，護著黑衣女子。隨後，這群人從店內轉移到了店外，紅衣女子打斷長棍後，又從地上撿起一節，追上去接著打男子和黑衣女子，男子護著黑衣女子時，頭部被打流血。

涉事店鋪證實發生打人的事，不過不清楚具體為何打架。轄區公山派出所工作人員表示，警方已接報，當事人已在23日下午前往警局，事情正在進一步調查處理。

事件引起網友熱議，有人怒轟男子「不配做人丈夫、不配做人父親」、「賤男」、「這種男人不要也罷」。也有網友認為，「應立法禁止打賞行為」、「離婚，分他身家」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
獨／獵人喊冤：朝右屁股打　開1槍後有人補刀
快訊／猴痘再爆5例　4本土在雙北、高雄
楊子儀被三立封殺！　寫7字洩端倪
AV奧斯卡影后「無預警來台」！　切換3語言宣布
楊洋爆熱戀小8歲女星「海邊接吻」！　同遊馬爾地夫
獵人還原全部過程　1035字全文曝光
獨／獵人公司大門深鎖　皮卡貼「執行公務中」
快訊／殺狒獵人3點聲明！　「聽命開槍」農業局完全知情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女顧客嫌「染髮難看」被理髮師當場殺死！知情者：兇手洗頭時動手

康師傅去年獲利少3成　原物料上漲衝擊巨大

老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打「長棍斷兩截」激烈畫面曝

蔡英文29日出訪將見麥卡錫　台企聯籲別再「製造事端」

遊香港「看不懂繁體字」　陸女發文：氣死了，別逼我！

日本男子在北京被捕　陸證實：涉從事間諜活動

博鰲論壇今啟動！邀請逾50國代表「外交規格盛大」　重量級嘉賓是他

韓正會見宏都拉斯外長　籲宏國總統「盡早訪中」

「和平奮鬥、振興中華！」　馬英九：兩岸要和平，否則雙方沒前途

陸發表《美國侵犯人權報告》　批美已成全球人權發展攪局者

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

東非狒狒抓到了！農業局「正面對峙」　擊發1槍結束逃亡之旅

女顧客嫌「染髮難看」被理髮師當場殺死！知情者：兇手洗頭時動手

康師傅去年獲利少3成　原物料上漲衝擊巨大

老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打「長棍斷兩截」激烈畫面曝

蔡英文29日出訪將見麥卡錫　台企聯籲別再「製造事端」

遊香港「看不懂繁體字」　陸女發文：氣死了，別逼我！

日本男子在北京被捕　陸證實：涉從事間諜活動

博鰲論壇今啟動！邀請逾50國代表「外交規格盛大」　重量級嘉賓是他

韓正會見宏都拉斯外長　籲宏國總統「盡早訪中」

「和平奮鬥、振興中華！」　馬英九：兩岸要和平，否則雙方沒前途

陸發表《美國侵犯人權報告》　批美已成全球人權發展攪局者

受夠汪小菲張蘭？「20人直播團隊」集體離職　爆受委屈：很多事沒公開

請假人數飆至398人！台中大智國小集體嘔吐腹瀉　明午餐恢復供應

第二家公辦公營！旗山醫院住宿式長照今年啟用　11家拼3年內完工

火神的挑戰　嘉藥消防安全體驗營登場

44歲戴愛玲被催婚「雙喜臨門」了　身體顫抖狂噴淚：想到就焦慮！

百達翡麗獻「17款最新腕錶」時計系列陣容更盛　各具技術創新與美學特色

超商獨家！酸甜「土鳳梨冰沙」開賣了　加熱喝口感如雪泥更療癒

女顧客嫌「染髮難看」被理髮師當場殺死！知情者：兇手洗頭時動手

2年前說「買不如租」…NanaQ宣布買房！　「眼眶差點擠出淚水」

SJ厲旭約定再來台開唱！　讚台灣粉絲「讓成員們很感動」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

馬英九：兩岸要和平，否則雙方沒前途

河北網友深夜目擊藍色尾焰光球

英九訪陸／南京中山陵墓室將再度開啟 總統府曾為太平天國天王府

盼實質交流！馬辦與陸方低調的共識

馬英九訪陸首日小插曲　台媒團被迷航！

百億浙商大佬去世！女主播妻大鬧會場與繼子奪權

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

馬英九拜謁國父　遊客高喊：兩岸一家親！

遊香港看不懂繁體字　陸女：氣死，別逼我

馬英九踏上中國大陸　 國台辦陳元豐接機

直擊陸接機馬英九！　國台辦副主任陳元豐現身

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」

老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打長棍斷兩截

蔡英文將出訪　台企聯籲別「製造事端」

更多熱門

相關新聞

台商挑戰四川最貧瘠土地 產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

台商挑戰四川最貧瘠土地 產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

四川涼山州冕寧縣境內岩石堅硬、地形複雜，僅能以玉米或馬鈴薯等價值較低的作物作為經濟來源，因此被認為是該省最貧瘠土地。不過，台商林春福卻看中當地日照充足、3度以下氣溫不積雪等特性，成功種植2.5萬畝油橄欖，還製造出全球產量僅2%的特級初榨生飲橄欖油，一舉打入國際市場的頂端。

「月城」西昌的美麗傳說 「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

「月城」西昌的美麗傳說 「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

路人驚見妙齡女深山流浪！母接到消息：是失蹤8年愛女

路人驚見妙齡女深山流浪！母接到消息：是失蹤8年愛女

直擊大陸輕艇選手搖籃 四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

直擊大陸輕艇選手搖籃 四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

四川米易枇杷變身致富「黃金果」 「直播帶貨」下單3天「新鮮」到家

四川米易枇杷變身致富「黃金果」 「直播帶貨」下單3天「新鮮」到家

關鍵字：

四川南江縣出軌女主播人妻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

未來23天「4生肖衰爆」大破財

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

直擊張韶涵「罕見回台北」！

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面