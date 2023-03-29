普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲遭撤職並停用4年

▲台鐵司機員尤振仲遭撤職，並停止任用4年。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年的台鐵普悠瑪號出軌意外，造成18死的慘劇。列車駕駛員尤振仲最後被依照「過失致人於死罪」判刑4年6月定讞。交通部將他移送懲處，懲戒法院審理後，認為他違失事實事證明確，導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，因此29日判決將他撤職、停止任用4年。可上訴。

本案發生於2018年10月21日下午近5點左右，當時台鐵宜蘭線一列由樹林車站開往台東車站的6432次普悠瑪自強號列車，在經過蘇澳鎮新馬車站時，列車以超過速限（75km/h）的速度（141km/h）進入半徑306公尺的新馬站彎道，導致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌，扭曲呈「W」字形，最後造成18死251傷的慘劇。

事發後宜蘭地檢署進行偵辦，認為司機員尤振仲早在下午4點多就已經發現列車異常，並進行回報，但他在未經允許下，就貿然關閉ATP，最後超速進站，引發意外。檢方因此對司尤振仲等人提起公訴，一二審均將尤振仲判刑有期徒刑4年6月，案經上訴，最高法院本月初駁回上訴，尤振仲遭判刑定讞。

主管機關交通部也將尤振仲送交懲戒法院懲處，全案於29日宣判，懲戒法院認為他違失事實事證明確；而且他的行為直接肇致重大傷亡，導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，有予以懲戒之必要。因此懲戒法院將他判決撤職、停止任用4年。