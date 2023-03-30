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新北林口有機村推食農教育　種百株有機西瓜苗回饋社會

▲新北林口有機村推食農教育 種百株有機西瓜苗回饋社會。（圖／新北市農業局提供）

▲林口有機村青農們與林口興福國小合作，30日舉辦「種瓜得瓜」食農教育活動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

林口有機村青農們與林口興福國小合作，今（30日）舉辦「種瓜得瓜」食農教育活動，帶領小朋友們從種植西瓜苗開始，一條龍體驗生長過程中的除草，3個月後也將親自採收，前往新北農業局「新北希望市集」銷售，不僅僅讓小朋友認識西瓜的生長與銷售過程，並透過食農教育體驗讓小朋友感受土地生命力。

「種瓜得瓜」食農教育活動係由林口有機村團隊發起，「語林有機農場」邱語玲透過農業局協助，串聯在地有機農戶組成團隊，生產的有機蔬菜主要提供林口與鄰近地區國中小自立廚房營養午餐，並與雙北地區全聯福利中心合作「農家直採」通路上架。

▲新北林口有機村推食農教育 種百株有機西瓜苗回饋社會。（圖／新北市農業局提供）

▲食農教育活動共計12位學生參與，種植約100株西瓜苗。

由團隊青農周業鑑擔任講師，帶領興福國小的小朋友們至所經營的「周好小農場」，由小朋友親自種植黑美人西瓜苗。在種植前，周業鑑已事先完成整地、下基肥及開溝等前置作業，使用蚯蚓糞有機肥料，並跟小朋友講解蚯蚓糞是透過蚯蚓將豬糞分解代謝，是種植西瓜重要的養分來源。

本次食農教育活動，共計12位學生參與，種植約100株西瓜苗，預計於6月29日讓親手種植的學生體驗採收西瓜，並將自己種的西瓜帶至林口三井Oulet「新北希望市集」販售，西瓜販售所得將捐助給轄區內弱勢團體，實踐社會服務。

林口有機村推動人邱語玲表示，因為對土地的熱愛及永續經營的理念，堅持有機種植至今，也希望能將有機概念推廣給更多人知道並向下扎根，這次規劃為期約3個月的「種瓜得瓜」食農教育體驗，從種植、除草、施肥、採收到銷售，讓學生可以完整體驗農夫的辛勞，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

▲新北林口有機村推食農教育 種百株有機西瓜苗回饋社會。（圖／新北市農業局提供）

▲學生採收西瓜後將至林口三井Oulet「新北希望市集」展售。

邱語玲說，將銷售西瓜所得捐助至弱勢團體，也能讓學生親自體驗社會服務，不只是食農教育，也希望可以帶給學生社會服務的愛心思維，發揮共好精神，從環境友善到社會友善。新北青農周業鑑也表示，希望藉由食農教育將農業發展概念深入青少年，未來一同加入農業這個大家庭，為農業發展注入生力軍。

農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業與創新精神，更有參與社會議題的愛心，本次食農教育活動除了帶領小朋友認識農作物生長的過程，更教導小朋友回饋社會的共好理念。農業局作為新北青農最強力的後盾，將秉持「新北市做大事-農業健康市／式」的理念，與新北青農共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

▲新北林口有機村推食農教育 種百株有機西瓜苗回饋社會。（圖／新北市農業局提供）

▲林口有機村於林口三井Outlet希望市集攤位。

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