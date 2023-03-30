明仁會擄走欠債男　山區脫衣虐打！敢報警「見一次打一次」

▲警方逮捕涉案犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇／新北報導

竹聯幫仁堂明仁會三峽分會為了10萬元債務，夥同3名少年將永和區一名欠債的男子強押上車，載到三峽山區脫衣虐打，恐嚇他不得報警，隨即丟包山區後開車離開，永和警方掌握事證後，會同刑大持搜索票及拘票，將涉案的4人逮捕到案，全案依法移送新北地檢署及少年法院。

警方表示，2022年11月間，被害何姓男子與竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，19歲的黃姓男子有10萬元債務糾紛，得知何男在永和區一家KTV歡唱，夥同幫眾17歲李姓少年、16歲陳姓及王姓少年，持刀衝進KTV包廂內，將何男強押上車，載到三峽區白雞山。

▼何男因10萬債務遭明仁會擄走載至山區裸身凌虐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另明仁會三峽分會副會長陳姓男子更教唆黃男等4人，脫光何男上衣，輪流持球棒毆打施虐，造成他全身多處瘀傷及擦挫傷，隨後直接現場丟包，離去時還恐嚇他不得報警，不然見一次打一次。

永和警分局獲報後成立專案小組，日前會同新北市刑大偵二隊，報請新北地檢署檢察官指揮，經數月的調查蒐證，28日持搜索票及拘票兵分多路，在桃園市龜山區、新北市板橋、永和及土城區逮捕涉案的黃男及3名少年，查扣作案聯繫用手機、開山刀、鋁棒、瓦斯槍、賓士汽車及行車紀錄器等證物。全案依違反組織犯罪防制條例、少年事件處理法、恐嚇取財及傷害等罪，移送地檢署偵辦及少年法院審理，並建請法院聲請羈押及收容。

▼警方起獲作案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）