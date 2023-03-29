　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／確定了！　蔣萬安宣布：北市明年1月恢復YouBike前30分鐘免費

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾於競選期間拋出，要恢復YouBike前30分鐘免費政見，引發前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊等人擔憂，恐再面臨無車可借問題。面對28日也有國民黨台北市議員詹為元擔憂同樣問題，蔣萬安表示，預計今年上半年增加1780台YouBike，並規劃於明年1月恢復實施後，再來做有效配套。

▲▼台北市長蔣萬安出席112年北市府模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席112年北市府模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮。（圖／記者陳家豪攝）

詹為元28日於臉書表示，蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費的政策，提高公共運輸使用率並達節能減碳之效，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問題，民眾陳情的前5大案件中，居於首位就是「無車可借」，近3個月的總數就高達61次，是排名第5位的「遺失車通報」問題的兩倍之多。

詹為元指出，現狀無車可借統計數據無法反映真實情況，因為大多數民眾都是走到租借點發現沒車後，就會離開選擇其他交通方式，根本懶得通報，因此存在著巨大的黑數，無車可借的次數可能不僅檯面上的數字而已。

詹為元認為，就現狀而言，在許多站點民眾用車需求已無法滿足，若開放前30分鐘免費後，可預判在尖峰期間民眾只會更難借到車；儘管目前已經有派員處理補車，但長時間無車可借的次數仍居高不下，現在的策略在尖峰時間仍是緩不濟急，車輛供給需求無法滿足代表缺車已是事實，交通局須盡速檢討改進，盡速補足車輛與車柱達一定比例，解決缺車問題。

針對連自家議員都擔心，恢復YouBike前30分鐘免費後恐導致無車可用，蔣萬安29日下午出席112年模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮時表示，很多市民都有反映，自己個人經驗也是，在一些熱門站點常會有無車可借，甚至到目的地無停車柱可還車。

蔣萬安提及，為了解決這問題，自己已有指示交通局，會在上半年進行小規模的車輛增加，接下來更重要是整體規劃，請交通局、資訊局透過數據資料分析做更有效率、更聰明的配置，提升整體優化調度，才能真正解決目前在熱門站點無車可借、無柱可還狀況。

蔣萬安說明，今年上半年規劃先增加1780台YouBike，等到前30分鐘免費政策於明年1月上路後，會做更有效率的配置，目前正在進行相關數據資料分析，希望盡量維持週轉率或更優化。

▲新北YouBike2.0突破400站 土城、深坑、瑞芳正式啟用營運。（圖／新北市交通局提供）

▲YouBike2.0。（示意圖／新北市交通局提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／民眾黨選決會名單出爐！　黃珊珊入列
快訊／驚現16浮屍！　法務部長說話了
三重警打錯人！　蘆洲警終於抓到本尊
16具浮屍有相關？　高大成點3關鍵：看海藻
台灣「狒狒慘死」登BBC、韓聯社！ 　網看鞠躬照嚇傻
海巡史上最驚悚！　16海上冤魂先後現蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

鄭運鵬諷馬英九二百五　他反轟「中國鵬」這事：最沒資格出來講話

分析／2024決戰中台灣　顏寬恒豪宅案「外溢效應」衝擊藍選情？

黃珊珊「社會賢達」入列！民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

影／馬英九沒有說「我也當過這個」　他翻影片逐字還原真相

物價飛漲！天河青力計畫加碼發1.6萬元　助青年還學貸

民進黨邀「打擊詐欺」專案報告　賴清德盼避免民眾受害

基隆青年事務委員會正式成立　謝國樑攜手23委員擘劃青創未來

兌現政見！蔣萬安今開青委會會議　最快6月成立「青年局籌備工作小組」

民進黨15立委初選區黨內互打　賴清德籲「大局為重」

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

鄭運鵬諷馬英九二百五　他反轟「中國鵬」這事：最沒資格出來講話

分析／2024決戰中台灣　顏寬恒豪宅案「外溢效應」衝擊藍選情？

黃珊珊「社會賢達」入列！民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

影／馬英九沒有說「我也當過這個」　他翻影片逐字還原真相

物價飛漲！天河青力計畫加碼發1.6萬元　助青年還學貸

民進黨邀「打擊詐欺」專案報告　賴清德盼避免民眾受害

基隆青年事務委員會正式成立　謝國樑攜手23委員擘劃青創未來

兌現政見！蔣萬安今開青委會會議　最快6月成立「青年局籌備工作小組」

民進黨15立委初選區黨內互打　賴清德籲「大局為重」

加爆才過癮！三重「四大天王」週末僅外帶　麵線滷大腸Q彈又脆口

看經典賽超熱血　沙子宸夢想披上中華隊戰袍

日媒：英國加入CPTPP有譜　訂7月簽署文件

才同框周星馳…林俊傑驚喜合作「美大咖歌手」！曾出演BTS MV超狂

秦嵐首度鬆口回應戀情！　交往小10歲魏大勛：就是大家看到的狀態

房東堅持帶人看房！租屋妹超無奈　「1爭議」掀兩派論戰

台灣ETC輸出海外！改善泰國高速公路壅塞　泰國組團來台考察

UNIQLO宏匯廣場開幕請吃雞蛋仔！　GU首進駐屏東送超Ｑ啤酒對杯

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

怕成罰跪學校2.0？高雄415國二生露營「遇2巧合」　緊急喊卡

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

北市明年1月恢復YouBike前30分鐘免費

高嘉瑜腳傷照X光！被告知「恐要開刀」哭了

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊宣布參選2024總統

陳佩琪爆料「郭台銘曾約柯文哲見面」

賴清德副手鎖定2女將　3大條件占優勢

翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」

5月底塗銷！北市最畸形待轉區被終結

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

馬英九在陸說「中華民國」　最美發言人酸：民進黨側翼臉都綠啦

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」

馬英九訪陸遭酸　沈富雄嘆不懂綠營「敵友之分」：被欺負你高興？

「抓狒擺拍」愛將請辭　張善政揪心「失去人才」

更多熱門

相關新聞

民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

民眾黨29日召開中央委員會，並於會中通過「選舉決策委員會」成員名單，除了黨主席柯文哲、秘書長周台竹2位當然委員以外，指定委員包括新竹市長高虹安、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠，而仍具有親民黨籍的前台北市副市長黃珊珊則以「社會賢達」入列，預計4月3日召開首次會議，討論總統、立委提名人選與時程。

蔣最快6月成立青年局籌備工作小組

蔣最快6月成立青年局籌備工作小組

王世堅初選挑戰何志偉　「一定堅持到底」

王世堅初選挑戰何志偉　「一定堅持到底」

協調小組今碰頭　何志偉喊話王世堅：只有大我沒有小我

協調小組今碰頭　何志偉喊話王世堅：只有大我沒有小我

他收未繳13元eTag簡訊　慘被盜刷3.8萬

他收未繳13元eTag簡訊　慘被盜刷3.8萬

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安Youbike

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面