記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾於競選期間拋出，要恢復YouBike前30分鐘免費政見，引發前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊等人擔憂，恐再面臨無車可借問題。面對28日也有國民黨台北市議員詹為元擔憂同樣問題，蔣萬安表示，預計今年上半年增加1780台YouBike，並規劃於明年1月恢復實施後，再來做有效配套。

▲台北市長蔣萬安出席112年北市府模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮。（圖／記者陳家豪攝）

詹為元28日於臉書表示，蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費的政策，提高公共運輸使用率並達節能減碳之效，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問題，民眾陳情的前5大案件中，居於首位就是「無車可借」，近3個月的總數就高達61次，是排名第5位的「遺失車通報」問題的兩倍之多。

詹為元指出，現狀無車可借統計數據無法反映真實情況，因為大多數民眾都是走到租借點發現沒車後，就會離開選擇其他交通方式，根本懶得通報，因此存在著巨大的黑數，無車可借的次數可能不僅檯面上的數字而已。

詹為元認為，就現狀而言，在許多站點民眾用車需求已無法滿足，若開放前30分鐘免費後，可預判在尖峰期間民眾只會更難借到車；儘管目前已經有派員處理補車，但長時間無車可借的次數仍居高不下，現在的策略在尖峰時間仍是緩不濟急，車輛供給需求無法滿足代表缺車已是事實，交通局須盡速檢討改進，盡速補足車輛與車柱達一定比例，解決缺車問題。

針對連自家議員都擔心，恢復YouBike前30分鐘免費後恐導致無車可用，蔣萬安29日下午出席112年模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮時表示，很多市民都有反映，自己個人經驗也是，在一些熱門站點常會有無車可借，甚至到目的地無停車柱可還車。

蔣萬安提及，為了解決這問題，自己已有指示交通局，會在上半年進行小規模的車輛增加，接下來更重要是整體規劃，請交通局、資訊局透過數據資料分析做更有效率、更聰明的配置，提升整體優化調度，才能真正解決目前在熱門站點無車可借、無柱可還狀況。

蔣萬安說明，今年上半年規劃先增加1780台YouBike，等到前30分鐘免費政策於明年1月上路後，會做更有效率的配置，目前正在進行相關數據資料分析，希望盡量維持週轉率或更優化。

▲YouBike2.0。（示意圖／新北市交通局提供）