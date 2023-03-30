男友床上幫愛撫　妹子下面「狂飄蒜味」尷尬！最美博士解答了

▲原PO下體飄出蒜味。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

和另一半親密之前，多數人都會避免吃到味道重的食物。但一名女網友抱怨，只要自己那陣子有吃蒜頭，下體分泌物就一定會飄出一股蒜味，每次男友用手幫她服務的時候，都可以聞到味道，讓她覺得很尷尬。文章曝光後，不少人也分享類似經驗，直呼「我也是！味道都會多留2天！」

原PO在Dcard發文表示，這幾個月發現，如果和男友愛愛前幾天有吃到蒜頭，她的分泌物就會飄出一股蒜味，每次男友幫忙愛撫時，都可以聞到那個味道，她為此感到十分尷尬。

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原PO也哀怨表示，不知道是不是身體對於蒜頭的味道無法分解，之前有一次她對著男友大哭的時候，也同樣聞到一股濃濃的蒜味，結果當下忍不住笑場。她無奈地說，「有吃含生蒜的食物，例如韓式泡菜，後面2、3天整個人都會散發著蒜味」，不知道有沒有人和她有同樣困擾。

文章曝光後，不少網友附和表示「我跟你一樣，我也是吃蒜，蒜味就會在身上留個2天」、「我是會整個鼻腔都是蒜味，持續1-2天，男友也會，睡覺都聞得到」、「我最近一直喝拿鐵，我也覺得我的尿有拿鐵味」、「我喝完蒜頭雞湯也會全身蒜頭味」、「之前有一次喝超多玉米濃湯，結果之後尿尿的味道都是玉米濃湯的味道」、「我之前有一段時間每天喝黑咖啡，上廁所都有咖啡味」。

▲許藍方表示，飲食會影響私密處味道。（圖／翻攝自YouTube／性致聊研究室）

但飲食是否會影響體味？最美性學博士許藍方先前在《性致聊研究室》頻道指出，飲食的確會影響體味、汗味，其中也包括私密處的味道，像是吃了辛香料，例如咖哩 ，下體味道就會變得怪怪的；再來是肉類，尤其是羊肉會讓異味更明顯，男性的精液也會變酸；還有喝咖啡之後去上廁所，也能夠聞到尿液有咖啡臭，另外抽菸也會影響體味。

許藍方也說，其實最重要的就是「喝水」，只要多喝水，下體的味道就會變得比較淡。若是想要讓下體味道保持清香，她建議女性可以攝取酸性水果，如鳳梨、柳橙、草莓、奇異果等，因酸性食物能維持女性陰道裡的弱酸性環境，另外像是乳酪、優格等含有益生菌之食物，也能保護身體，降低泌尿道感染機率；男生則可以多攝取纖維質含量高的水果、健康的食物。