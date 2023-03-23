上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

即使是男女朋友也要彼此尊重！一名網友透露，近日睡到一半起床上廁所，總覺得哪裡怪怪的，之後往下一看才發現，陰毛竟然全都不見了，女友這時還跳出來邀功說「我剪得很棒吧」，讓他相當傻眼。此外，女友還會將他在床上的表現拿來和閨蜜討論，他為此感到很頭痛。文章曝光後，全場紛紛勸「快分手！」

原PO在Dcard發文表示，前陣子和朋友喝到斷片，中間起床上廁所時，一直覺得下面涼涼的，往下一看才發現「毛全都不見了」。這時女友突然跳出來說，一切都是自己的傑作，還邀功稱「我剪得很棒吧！」且透露這招是閨蜜分享的，聽說剃掉下體的毛髮能夠變持久，閨蜜男友剃掉後效果也很好，所以才想照做，「你最近都很快，要不然剃剃看，說不定很有用」。

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原PO表示，其實自己不在意女友的惡作劇，生氣的是女方竟和閨蜜一起討論他的性能力，讓他覺得不被尊重。不料女友還辯稱，「GG小小可愛可愛的，又沒什麼！而且只是我們3個閨密之間在聊」，接著還將剃下來的毛髮還給他。

原PO見狀崩潰直呼「我真的很反感，一方面被人家整，又被開這種玩笑，心裡很不舒服」。但由於這是他第一次交女友，因此敢怒不敢言，只好求助「你的女／男友也會這樣惡作劇，跟把性事說出去嗎？你們會怎麼解決？」也PO出被剪掉的毛髮，證明自己所言不假。

全場網友都覺得原PO女友太不尊重人，怒罵「這樣惡作劇真的是太過火，今天換作女生的胸部或性器官，被拿到男友和朋友之間討論，也一樣是極度不尊重，真的好好地制止一下，不然這種白目程度真的可以分手了」、「分手…不尊重別人，而且好像變態啊，如果性別互換，底下的人應該會建議你提告了」、「超不行欸…我的私密事為什麼要讓別人知道」、「我覺得如果她希望你除毛也得跟你商量，不然這樣真的是只能支持你分手了」。