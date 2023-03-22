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妹子花45天「變身林襄」！被男友嫌下面鬆分手　許藍方1句話解答

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄深受許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

記者朱祖儀／綜合報導

啦啦隊女神林襄擁有天使臉孔、魔鬼身材，是許多人心中的女神。一名女網友就透露，男友也喜歡林襄瘦瘦的身材，所以她在45天內急甩15公斤，想給對方驚喜，未料反被對方嫌棄「下面變鬆」分手。對此，「最美博士」許藍方解答，快速減肥真的會導致身體出現變化，因此建議別為了迎合另一半做出改變。

一名女網友透露，自己的身材原本有點肉肉的，但某次聽到男友和兄弟說，「覺得像林襄那樣甜美又瘦瘦的女生特別符合自己的喜好」，於是她偷偷下定決心要讓自己瘦下來，就趁著男友出差的時間偷偷節食減肥，終於在一個半月內瘦了15公斤，164公分的她瘦到剩下45公斤。

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▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲女網友減肥想變成林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

之後終於等到見面的日子，她原本想要給男友一個驚喜，「結果讓我想不到的是，原來期待見面後對方喜悅的表情，卻換來第2天的分手」，原因是她變瘦之後胸部變小，私密處也跟著變鬆，讓她覺得很疑惑，好奇提問「減重跟下體變鬆有直接關係嗎？」還是只是男友提分手的藉口而已。

對此，許藍方在YouTube頻道《可樂研究社》回答，有些人胸部大是脂肪堆積出來的，這時減重就會導致胸部跟著縮小，加上女網友是在一個半月減下15公斤，算是快速減重，會讓下體的膠原蛋白快速流失，「陰道的鬆緊有2種，一種是被外面的包覆感，另一種是外面肌肉的壓縮感，但妳男友的那個鬆掉的感覺，是妳那個包覆感消失了」，因此男友提分手的理由，就生理上而言是事實。

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／可樂研究社）

▲許藍方解答。（圖／翻攝自YouTube／可樂研究社）

不過許藍方也說，如果男友只是因為胸部和下體而提分手，分開也不可惜，如果想要吸引另一半，「最好是用我們自己的本質」，且如果對方真的想離開，只剩自己想挽留，時間久了雙方關係也會鬆掉。許藍方同時提醒，不要為了符合對方期待而變成某個樣子，「因為他會跟妳在一起，就是因為妳現在的模樣，那妳改變了，妳已經不是他當初喜歡的那個人了，也許他是因為這個關係想要分手」，認為每個人要知道自己的價值，不要因為進入一段關係之後，就讓自己隨意的改變。

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