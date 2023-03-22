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一覺醒來下面涼爆！女友笑送「1驚喜」惹怒他　全場喊放生

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前聚會喝到斷片，結果隔天醒來，震驚發現下體的毛全被剃掉了，這時女友一副得意的模樣，細數著剃毛的好處，還自豪地說「我剪得很棒吧！」讓他瞬間爆氣，覺得對方超不尊重自己。

苦主在Dcard娓娓道來，前幾天跟朋友不小心喝到斷片，隔天起床上廁所時覺得怪怪的，有種涼涼、沒有蓋被子的感覺，結果往下一看，「X...怎麼毛全部都不見了。」

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這時，女友突然跳出來，一臉得意的邀功，還直言「閨蜜說剃懶毛可以變持久，而且可以改善賀爾蒙，對男生很好，閨蜜男友剃了真的很有效果，想說你最近都很快，要不然剃剃看，說不定很有用。」

聞言，他氣到差點暈倒，「我其實不在意她的惡作劇，但很生氣的是，她把我性能力的事情拿出來跟閨蜜討論，讓我覺得不受到尊重。」

最後，原PO不禁感嘆，「早上女友送我這份小禮物，讓我真的很反感，我是第一次交女友，想問一下你的女（男）友也會這樣惡作劇？或者把性事說出去嗎？你們會怎麼解決？」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們也氣炸，紛紛怒回「你女友這個玩笑真的開得太過份，今天換作女生的胸部或性器官，被拿在男友朋友之間討論，也一樣是極度的不尊重，要好好制止一下，不然這種白目程度真的可以分手了」、「我會分手欸」、「非常過分，未經允許隨便剪人家的毛」、「踩到底線的事情一律分手」、「超不行欸！我的私密事為什麼要讓別人知道」、「超可怕，勸你趕快分」、「雖然是第一次交女友，但女友再找就有了，這麼白目加沒禮貌的，以後一定也不會太尊重你」。

值得一提的是，婦產科醫師直言，修剪陰毛的確是清潔、禮節的表現，不過陰毛有保護作用，性行為過程中，皮膚比較不會直接相互碰撞、摩擦，減少陰部的傷害，尤其男性的陰莖龜頭是相當細嫩的；另外，陰毛能調節溫度、濕度，同時改善陰部散發的味道。

醫師也建議，如果真的要修剪陰毛，不需要剃得一乾二淨，也盡量不使用刮刀，因為即使表面看起來沒有傷口，毛孔也可能有極細微的刮傷，增加細菌感染的機會。

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