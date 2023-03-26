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奈國單親媽徒手「捏爆房東睪丸」　他休克慘死！竟只因電費鬧翻

▲▼男性,下體疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲房東在扭打過程中突然倒地，送院後不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

奈及利亞一名單親母親日前與房東夫妻因為電費問題發生爭吵，雙方一言不合便扭打成一團，隨後，單親媽媽便出手狠捏房東的睪丸，導致對方休克死亡。該名女子已經遭到警方逮捕，但她堅決否認犯行，並強調這是死者家屬編造出來的故事。

根據《每日星報》報導，33歲的單親媽媽奧賽（Ifeoma Ossai）獨自育有2個孩子，然而她11日與房東發生爭執，最終竟鬧出人命。奧賽表示，租屋處內的水管出現問題，無法使用自來水，當她向房東反應時，卻被要求繳交另一筆高額的水電費。

事發當日，房東夫妻特地到租屋處與她討論後續解決辦法，然而雙方卻一言不和大打出手。50歲的房東奧黛拉（Monday Oladele）說，如果奧賽不願付錢，就立刻打包走人。隨後房東太太也加入爭吵，並稱奧賽是「賣淫女」，氣得奧賽出手反擊。奧黛拉先是打了奧賽一巴掌，隨後房東太太也上前抓了她的臉與身體。

奧黛拉在激烈的爭鬥中受到重傷，最終身亡。奧黛拉的兄弟事後報警並聲稱，奧賽在打架時，用力捏緊奧黛拉的睪丸，並導致他痛到休克死亡。奧賽隨即遭到警方逮捕，並被依兇殺嫌疑調查。然而奧賽卻強調，死者倒下時，她根本沒有碰他，而是在跟死者太太扭打。

奧賽否認犯行稱，「我為什麼要摸他的下體？如果我真的這麼做了，怎麼沒有人阻止我？這根本就是他們虛構出來的故事。」

 

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