狼醫色喊「學姐以前都給我抱」女工讀生被摸光！還抓手摸下體

▲天母狼醫摸遍女工讀生身體，和解後二審獲判緩刑。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

鄰近士林地方法院的某耳鼻喉科診所，診所負責人洪姓醫師提供2樓房間供女工讀生住宿，但他竟趁著2人相處時，色喊「妳學姐以前都有給我抱」並猥褻女工讀生，還抓她手強摸自己下體。女工讀生嚇哭報警，一審將洪男判刑9月，案經上訴，高等法院二審29日仍判刑9月，但給予緩刑2年的自新機會。可上訴。

據了解，該診所因為鄰近士林地院，不少法院、地檢署的職員常在下班後，就近求診。職員們聽聞診所60歲左右的負責醫師遭到起訴、判刑，無不議論紛紛，人心惶惶。

判決指出，本案發生於2021年9月中，洪姓醫師提供診所的2樓供負責掛號、清潔的女工讀生小柔（化名）無償居住。案發當天晚間6點，洪男帶著小柔到大葉高島屋百貨公司內晚餐，並到百貨公司超市內購買生鮮食品，而後一同返回診所。2人在診所2樓內一同用餐。

餐畢小柔要求洪男離開，沒想到洪男色心大起，竟然強摟小柔，還說「離開之前那不然抱一下」、「妳學姐以前都有給我抱」，雙手也不安分在小柔身上撫摸；小柔雖然極力反抗，最後還被洪男抓住手，撫摸洪男下體。洪男一直到7點半左右才離開2樓。

小柔隨即逃離診所，找上朋友哭訴，之後到警局報案。由於小柔保有事後醫師試圖賠償的對話錄音，檢方認為小柔供述屬實，因此對洪男提公訴。一審法院審理後，也認定洪男有罪，判刑9月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，洪男賠償小柔達成和解，全案於29日宣判，高院駁回上訴，維持洪男有期徒刑9月；但給予2年的緩刑自新機會，緩刑期間內交付保護管束。