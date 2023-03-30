揭費鴻泰粉專追蹤「罷免徐巧芯」　徐巧芯：人前手牽手，人後下毒手

▲徐巧芯指費鴻泰追蹤臉書粉專「罷免徐巧芯」。（圖／翻攝自費鴻泰臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第7選區立委初選再爆「費芯之戰」，參選人徐巧芯今（30日）晚間指對手費鴻泰追蹤臉書粉專「罷免徐巧芯」，並詢問費，一面說要團結，一面偷偷的追蹤「罷免徐巧芯」，算是戰力展現嗎？

國民黨台北市黨部今天下午3時召開提名委員會，歷經約1個小時投開票之後，針對台北市第7選區，以41票比9票懸殊差距，拍板採用3成黨員投票加7成民調，來決定2024立委提名人選。對此徐巧芯表示不管決議為何，對於初選她都會參選到底，並將此視為重要的機會；另外徐也指費鴻泰出奧步，「打電話給投票委員施壓」，她感到遺憾但也尊重。

「費芯之戰」未落幕，晚間當費鴻泰在臉書發文，指出4月16至4月18日進行初選民調、4月22日黨員投票，呼籲支持者支持時，徐巧芯在下方貼出費鴻泰粉專追蹤一個臉書粉專「罷免徐巧芯」的截圖，並表示，公開請教費委員，你一面說要團結，一面偷偷的追蹤「罷免徐巧芯」，算是戰力展現嗎？明明是黨內同志，卻偷偷要罷免對方，才是互打吧？此外，徐也以圖片呈現，「人前手牽手，人後下毒手」。

經記者搜尋，「罷免徐巧芯」無任何貼文，也沒有大頭貼照、封面照，於2020年6月13日成立，截至出稿前共有276個讚、344個追蹤者。

▼臉書粉專「罷免徐巧芯」。（圖／翻攝自Facebook／罷免徐巧芯）