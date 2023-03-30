蔡英文會晤紐澤西州長　盼促進雙方更多合作交流

▲紐澤西州長默菲（Phil Murphy）出席僑宴。（圖／取自Phil Murphy推特）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文在美國當地時間29日過境紐約，首日除了公開的僑胞晚宴行程外，也抽空與長期支持台灣的紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）進行會晤。總統府副秘書長張惇涵轉述，總統感謝美國拜登總統上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這3年多來，台美雙方共同克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見的堅實，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲州長能夠促進雙方更多合作交流。

張惇涵晚間轉述，蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」於當地時間29日晚間（台北時間30日上午）結束在美國紐約第1天的過境行程，過境期間慣例除了公開行程外，仍會有安排與美方友人會晤。今天總統在晚間僑宴活動前，與紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）進行會晤。

張惇涵說明，總統感謝墨菲州長撥冗參與今天僑宴，並有機會面對面會晤交流，總統談及4項重點。首先，總統感謝美國拜登總統上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這3年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。

第二，墨菲州長從商時期對台灣非常熟悉，總統亦感謝墨菲州長從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲州長能夠促進雙方更多合作交流。

接著張惇涵說，第三，總統感謝紐澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），以及支持台灣有意義參與國際組織，總統期盼墨菲州長與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。

最後，張惇涵說，墨菲州長向總統闡述紐澤西州以2030年70%綠能、2035年100%綠能為目標，總統認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲州長推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合，期盼未來在台灣與紐澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。