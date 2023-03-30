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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最高禮遇！蔡英文過境美國引中反彈　綠委批幼稚：別製造區域緊張

▲▼總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出訪友邦。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文29日展開訪外行程，傳出將在過境美國期間與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。對此，中方則威脅，麥卡錫如不汲取裴洛西的錯誤教訓，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係。對此，民進黨立委趙天麟30日表示，此次過境美國受歷年最高禮遇，而出訪是主權獨立國家應有作為、沒有挑釁，所以中方不應無地放矢、製造區域緊張。

趙天麟指出，中華民國總統，不分黨派歷年出訪包括過境美國，都是非常正常的事，這是主權獨立國家元首應該有的作為，過去這麼做，現在蔡總統也沒有例外，誠如美國發言人所說，中方不應該在此借題發揮，目前並無看到侵台跡象，但是對台侵擾沒有一天停止過，就連前總統馬英九在訪中也沒停止。

趙天麟表示，所以北京當局應停止窮兵黷武、文攻武嚇的行為，因為他威脅到的不只是台灣，是整個印太地區，這跟蔡英文出訪無關，不應該做成這樣的連結，這是我國元首正常作為、絲毫沒有挑釁，所以中方不應在此無地放矢，製造區域緊張。

對於傳出蔡英文訪美簡報延後，過境行程縮水？趙天麟直言，並沒有這樣的情況，這本來就是私人訪問、過境的行程，過去也沒有刻意安排官員的見面或訪問，但是AIT主席一如往常的符合外交禮節予以接機、安排禮遇。

趙天麟表示，蔡英文兩次過境美國總共待上四天四夜，都是非常高規格待遇，記者朋友也可以自由採訪發稿，都會是歷年來最高禮遇，並沒有將簡報安排、官員見面與否當作過境行程，是否會有這樣的問題，其實沒有。

趙天麟指出，美方還是有符合外交禮節、安全、舒適、自然的接待蔡英文過境，此時此刻也在進行僑宴，所見到的美國政要與演講都如常舉行，感謝美方的安排。

而中國駐美大使日前打聽蔡英文行程，更打算動員當地僑民、黑幫份子騷擾？趙天麟表示，中方這樣的做法非常幼稚，自己四年前陪同蔡總統訪問加勒比海邦交國時，也有過境美國，當時中方就有動員中方人士進行抗議，這裡面除激進人士外，也不乏黑道流氓人士。

趙天麟直言，這樣的做法其實並無影響到蔡總統行程，因為美國雖然是自由國家，但他同時也是法治國家，一定會讓蔡總統行程相當安全。

趙天麟批評，這樣的做法葬送的是中國的國際形象，不斷呈現地痞流氓式的作為，對於一個泱泱大國到底有什麼好處？他們現在要打聽蔡總統行程，相信總統行程還是會平安，但是這樣幼稚的行為應該適可而止。

對於蔡英文訪美是否造成台海軍事狀態升級？趙天麟表示，奉勸北京當局不要利用蔡總統出訪，做出任何挑釁行動，因為蔡總統出訪是中華民國台灣主權國家元首應有的作為，過去這麼做、現在的做法也並沒有跟過去不同，所以沒有任何理由侵擾周邊國家，

趙天麟指出，利用蔡總統出訪做挑釁藉口，是不應該也不存在的。目前當然還未看到中方有更多激烈行為，但包括美方、理念相近國家，都認為中方不該有這樣的作為，只會適得其反。

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