仁愛鄉互新三部落推廣在地青梅等三酸產業　4／15梅宴登場

▲仁愛鄉互新三部落產銷班及合作社於4月15日推出50桌「原鄉梅之饗宴」，歡迎民眾預約訂桌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春季適逢青梅結果，仁愛鄉互新三部落產銷班及合作社為推廣在地青梅等「三酸產業」，推出以當地新鮮食材入菜的料理，4月15日將在互助國小席開50桌，邀請企業及民眾預約訂桌，一起到部落享受梅宴大餐。

南投縣政府指出，互助、新生2村梅樹種植面積近50公頃，每年冬天梅花盛開之際總吸引大批遊客賞梅，4至5月則是採收青梅的季節，合作社除持續開發在地梅子、檸檬和楊梅等「三酸」系列商品，研發製成酵素、楊梅醋、檸檬片、果凍、烏梅啤酒等，今年更推出煙燻烏梅汁，及「野梅釀」和「原釀-香川咏」等2款酒品。

縣長許淑華表示，為讓更多人認識三酸產業並品嘗其美味，部落也與南投縣烹飪商業同業公會大廚們合作，研發原鄉梅宴新菜色，將在地特產梅子、檸檬、馬告、樹豆、節瓜等在地新鮮蔬果融入精緻料理之中。

此次梅宴料理的菜色，包括以油雞、百香蓮藕、溪蝦、梅汁番茄、脆梅等入菜的「梅完梅聊」前菜盤，梅子苦瓜燉排骨，陶板泰式檸檬蝦，紅豆入菜的相思原鄉竹筒飯，梅子醬油燒蹄膀，雪梅醬蒸鱸魚排，馬告香腸，梅酒香腸雙拼，鄉野季節纖食蔬，梅子烤全雞，樹豆勇士排骨湯，梅凍及冰淇淋等甜點，還有原民風味的烤全豬，更提供煙燻烏梅汁及野梅釀試飲。

此外，互助村、新生村近年持續推動部落文化觀光及在地產業的行銷推廣，推出互新賞梅專區，吸引遊客體驗動手採青梅、製脆梅的樂趣，並深入體驗原住民文化。希望在梅花盛開期至青梅產期，都能吸引遊客到部落觀光旅遊，將產業效益最大化。

「2023 年梅艷梅宴‧製梅體驗活動」當天除可品嘗在地美味的梅宴料理，遊客們也能一起體驗以長桿方式採梅和脆梅製作，並由縣長許淑華代表將部落梅產品展售的公益活動回饋金捐贈給互助國小；縣府呼籲民眾及企業、南投工業區廠商們以實際行動支持部落產業，透過訂桌及預訂商品的方式，協助部落將產品推廣出去。