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六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制：這輩子不可能去了

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲六福村承認，死亡狒狒是他們的。（圖／記者陳凱力翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

成為槍下亡魂的東非狒狒，死了3天後，六福村終於認了「脫逃狒狒應為本園所有」，再度變成眾矢之的。而六福村粉專昨（29）日傍晚有發活動文，如今湧入大量網友大罵，「抵制六福村！這輩子不可能去了！對動物一點愛都沒有」。

事實上，六福村當初不認這隻狒狒，強調園區不但沒少，還比登記數量多1隻，後來在24日進行三刷「狒臉」，人員一度清點到崩潰，數量一樣沒少。

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如今真相大逆轉，六福村於昨日晚間發文指出，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，釐清後「判斷脫逃狒狒應為本園所有」。

對此，新北市原住民族狩獵協會今凌晨在臉書發文，統整出六福村面對狒狒事件的各階段回應：

六福村：「狒狒不是我們家的」
六福村：「清點之後多一隻狒狒」
六福村：「我們沒有叫獵人開槍」
六福村：「我們要告獵人」
六福村：「狒狒是我們的」

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。頭部 正面照（圖／林務局提供）

▲狒狒被槍殺。（圖／林務局提供）

由於六福村粉專在昨日PO出一篇活動文「六福村《動物派對 - 外星獸入侵》」，不料底下湧入大批網友怒喊抵制，「從小喜歡去的六福村，沒想到是這樣，夢幻樂園一夕之間覺得可怕，覺得有些陰影不太敢去了」、「滿口的謊言，滿滿的推託，想無限期抵制...但是又擔心那些動物的生計，唉」、「抵制六福村！這輩子不可能去了！對動物一點愛都沒有」、「小編還好意思發裝無辜的文」、「六福村沒能力管理動物，也沒能力處理危機」、「假如六福村一開始就承認狒狒是你們家的，派專人出來搜尋，或許狒狒就不會死在獵人槍下」。

▼網友轟抵制。（圖／翻攝六福村粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝六福村粉專）

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