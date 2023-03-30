東非狒狒認識獸醫！里長曾曝「看到他就逃跑」　六福村回應了

▲里長指出，東非狒狒一看到六福村獸醫就逃跑，顯然會認人。（圖／翻攝自我是中壢人 臉書）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

六福村在歷經多次否認、改口，昨(29日)晚間終於發布聲明，坦承該隻脫逃得東非狒狒確實是自家所有。有里長發文曾稱，追捕狒狒時發現牠都不怕人，但一看到六福村的獸醫就會逃跑，很顯然「認識獸醫」。對於這一說法，六福村資深總監葉忠岳今(30日)在記者會中回應，園區的獸醫要照顧所有的動物，不太確定這隻狒狒是否曾經被獸醫照應。

葉忠岳表示，由於園區防護措施，包括牆高、電網設置完善，因此第一時間才會否認該隻狒狒是從六福村園區脫逃，但事後檢視狒狒遺體，在其腹部發現結紮的開刀痕跡，由於東非狒狒屬保育類動物，如果是民眾私有，不太可能帶到醫院結紮，而園區內的狒狒有做結紮手術，因此事後第一時間以最高標準判定，認為確實是園區內的狒狒脫逃，才會於昨夜發出聲明。

由於在狒狒脫逃時曾到過桃園市平鎮區湧安里，里長陳金福還發文表示，當時追捕狒狒時，意外發現牠相當不怕人，但只要一看到前來協助圍捕的六福村獸醫時，立刻轉身就逃跑，很顯然狒狒會認人、且認識六福村的獸醫，因此就推測狒狒極有可能是從六福村脫逃。

對於這一說法，葉忠岳今也回應，園區內除了東非狒狒外，還有許多其他動物，園區獸醫要照顧所有動物，目前無法確定這隻狒狒是否曾經受過傷、有被獸醫「直接照應到」。

▼六福村資深總監葉忠岳。（圖／記者宋良義攝）