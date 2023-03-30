六福村改口認狒狒　陳吉仲：脫逃未申報「要求新竹縣府開罰」

▲農委會主委陳吉仲回應狒狒遭槍殺議題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

身世一度成謎的東非狒狒枉死槍下，六福村昨終於改口承認是從其園區逃出，引起各界批評。農委會主委陳吉仲今（30日）首度對狒狒脫逃與死亡事件做出回應，表示對於結果很遺憾，這是台灣非常重要的野保教育事件，針對六福村狒狒脫逃沒有主動申報、圍捕過程是否有疏失，會要求新竹縣、桃園市府依野保法開罰。

立法院經濟委員會今（30日）邀請農委員會主委陳吉仲就「排灌溉渠道建設及改善，與農田水利非事業用不動產活化執行現況」進行報告，並備質詢。陳吉仲會前接受媒體聯訪回應狒狒遭獵殺一事。

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陳吉仲說，六福村狒狒脫逃，依據野保法規定必須主動申報，已經違反相關規定，會要求新竹縣政府開罰，目前檢調也展開調查究竟獵人開槍的是否經過同意，針對調查結果，也會要求桃園市、新竹縣政府依相關規定開罰。

陳吉仲說，動物園或各界因為學術研究名義，進口來的野生動物都必須造冊管理，中央負責督導，執行的是各縣市政府，六福村是新竹縣政府要去要求做相關造冊，就像台北市立動物園是北市府負責，相關執行工作都是各縣市政府的權責。

陳吉仲還說，這幾年所有野生動物保育進口，都是「以禁止為原則、開放為例外」，之前長頸鹿進口，開完專家會議後，因不符野生動物福利要求，直接禁止進口；這次圍捕也都提供相關資訊與提供諮詢，所以「不要把地方政府在執行第一線所產生的問題，歸咎給農委會」。