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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦召開穩定物價小組會議　確保清明畜禽供應

▲▼鄭文燦臺北市出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2023年頒獎典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院副院長鄭文燦29日召開穩定物價小組會議，農委會會中說明，今年3月毛豬預估供應量約58.4萬頭，肉品市場拍賣平均重量仍有127至128公斤，較平日125至126公斤增加，白肉雞預估供應量約為2170萬隻，較上月增幅3.9%，供需穩定充足，清明節前足敷民生消費需求。

行政院表示，針對國人關切的雞蛋議題，政府全面鼓勵蛋雞產業量能提升，規劃推動養禽設施升級，並已啟動專案進口，搭配多元產銷調度，補足國內需求，兼顧產業升級及消費者權益。

為強化穩定物價小組運作機制，鄭文燦請相關部會依據業管產品價格波動情形，啟動三級應變機制，當價格上漲5%時，啟動第三級管理，由主管機關自主啟動因應措施；當價格上漲10%時，啟動第二級管理，召開穩定物價小組會議，跨部會研商因應對策；當價格上漲20%時，啟動第一級管理，並召開穩定物價小組及特定物資專案小組會議，全面穩定市場價量。

另為強化因應價量異常波動風險，鄭文燦指示，除每2個月召開穩定物價小組會議外，並應加強價量監測，提早預警作業，另各部會業管產品數量若短缺10%及價格上漲20%以上，達到雙紅燈標準，或遇有特殊重大事件，可能導致價量異常情事時，應及時召開會議，研商因應對策。

針對國人關心的雞蛋議題，農委會表示，雞蛋每日供應11.2萬箱，該會持續協調蛋商加強橫向調度及加工業者調度加工原料蛋，並自3月1日起開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞、美國、澳大利亞及日本等9國專案進口帶殼鮮蛋、液蛋及水煮蛋等加工蛋品，於本年3月底將陸續進口至少700萬顆蛋，補充供應市場需求。

農委會說明，今年3月毛豬預估供應量約58.4萬頭，肉品市場拍賣平均重量仍有127至128公斤，較平日125至126公斤增加，白肉雞預估供應量約為2170萬隻，較上月增幅3.9%，供需穩定充足，清明節前足敷民生消費需求。

農委會並於日前提出養禽場設施升級措施，藉此加速產業升級與提升產能與品質，計畫補助畜牧場登記5萬隻以下規模之傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，並協助辦理農業貸款；另針對飼養規模5萬隻以上的養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。

另一方面，為防範哄抬、壟斷等不法情事，確保消費權益安全無虞，鄭文燦請跨部會「物價聯合稽查小組」分析漲價的合理性，必要時啟動聯合稽查，並請公平會持續查處違法聯合行為。為釐清雞蛋價格問題，近期稽查小組已針對4家主要雞蛋大盤商進行現場稽查，並就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法情事。

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