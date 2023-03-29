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台南15位社工獲衛褔部全國社工表揚　社會局長盧禹璁率隊北上領獎

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4月2日是全國社工日，衛福部為感謝社工夥伴在一線的努力與付出，29 日下午在台北市萬華區凱達大飯店辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮，並代表黃偉哲市長，向得獎社工致贈花束感謝辛勞付出。

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，今年台市公私部門共15位社工人員獲奬，服務年資均達25年以上的「資深敬業奬」7人，分別為社會局李雅卿社工員、家暴防治中心黃秀惠社工員、北家扶中心黃如芳社工督導、台南勵馨基金會吳幸芳督導、成大醫院陳佩如組長、柳營奇美醫院周秀如社工副組長、奇美醫院胡文馨社工師。

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「績優社工督導奬」2位獲獎，家暴防治中心郭書婷督導及蘆葦啟智中心謝育芩督導；另「績優社工奬」6位獲獎，為社會局王致濠社工員、家暴防治中心沈秋含社工師（已調任台南大學）、台南監獄郭玟蘭社工師、美善社福基金會蕭雅雯社工員、嘉南療養院廖若亘社工師及奇美醫院吳惠娟社工師等。

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）
社會局家暴防治中心黃秀惠社工獲頒資深敬業奬，黃秀惠原本並非社工專業背景，自1999年起憑藉著愛心與熱情一頭栽入社福工作至今已25年，這些年來她從一個協會的孤星社工，獨自包辦大小事務，練就獨當一面的本事及累積豐富的資源；後來輾轉進入家暴防治中心工作，黃秀惠說經歷公、私部門焠煉後，回顧一路走來滿滿的酸甜苦辣，她曾被家暴相對人辱罵、恐嚇、提告及暴力抓打；也曾被智障者家長發自內心深深的擁抱及感謝，黃秀惠慶幸自己仍身處在服務的前線，感謝個案所帶來的種種考驗，讓她的生命因「助人」這件事更具意義。

另位獲頒資深敬業奬的台南勵馨基金會吳幸芳督導，有豐富青少年兒少的服務經驗，她身兼台南地方法院家事調解委員及台南地檢署修復式司法修復促進者職務，在公私部門皆有良好的合作關係。吳幸芳曾策劃小媽媽婚紗攝影展，她於實務的工作過中有感未婚懷孕的小媽媽們一直被賦予負面形象，由勵馨基金會找來婚紗攝影公司幫這些小媽媽一圓婚紗夢，鼓勵這群小女生站出來，向社會傳達她們扛起撫養小孩的勇氣，透過影像的張力感染社會大眾，進而理解小媽媽們多元的努力樣貌。

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市家暴防治中心郭書婷社工督導，今年獲頒績優社工督導奬，主責督導台南市保護性案件及脆弱家庭案件，她進入社工領域至今已16年，一路從基層社工升任社工督導，經常獲邀擔任保護性及脆弱家庭業務通報宣導講師，郭書婷說社會問題複雜多元，社工無法單打獨鬥，因為有許多人的支持才能走到現在，期許自己保持初心、持續的勇敢、堅強，和夥伴們一起為保護性工作而努力。

▲衛福部辦理「2023年度全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市表現優異，共有15位公私部門社工人員獲奬，社會局長盧禹璁特別親自率隊北上出席頒奬典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝每一位社會工作者在台南各個角落堅守崗位辛勞的付出，黃市長任內為積極保障社工人員人身安全，函頒「台南市社會工作人員人身安全維護要點」，建構全市社工人員安全的職場環境、依服務風險等級補助社工風險加給，並針對需外出訪案社工配置防身警報器及防狼噴霧器等防身器材，增設相關錄音錄影設備亦結合與警政、民間社會福利團體合作辦理人身安全教育訓練，建立社工友善職場環境。

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