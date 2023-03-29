台南仁德滯洪池畔花旗木盛開桃紅美如畫　華醫呼朋引伴賞花趣

▲中華醫大相鄰的仁德滯洪池北堤岸花旗木開始盛開，中華醫大校長孫逸民偕學生賞花趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區仁德滯洪池北堤岸的花旗木開始盛開，相鄰的中華醫事科技大學師生爭相走告，利用課餘呼朋引伴賞花趣，中華醫大校長孫逸民表示，仁德滯洪池是華醫的後花園，長約3～4百公尺的花旗木步道年年盛開，今年也沒讓人失望，枝頭已佈滿粉嫩胭紅，預計清明連假將會大爆開，美麗可期。

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中華醫大與仁德滯洪池相鄰，學校於多年前認養仁德滯洪池的環境照顧，並發動師生沿著南北兩池的堤岸種植紅花風鈴木和花旗木達2千多株，後來因為暴雨影響，有1千多株存活，其中位於北池堤岸的花旗木最為完整，形成長約3～4百公尺的花旗木步道，每年接近清明節時猶如報春花般的盛開，仁德滯洪池的花況也成為華醫師生的期盼。

近日花旗木已陸續綻放，吸引不少師生利用課餘前往賞花，拍美照兼打卡，也有消息靈通的民眾搶先前往拍照，讓這處花旗木花道成為繼櫻花、黃花風鈴木和紅花風鈴木、木棉花之後，另一波追花賞花的熱點。

中華醫大校長孫逸民表示，花旗木也叫泰國櫻花，它還有一個很美很夢幻的名字叫桃紅陣雨樹，因為花開時隨風搖曳，桃紅色的花瓣隨風飄落，就像在下桃花雨一般很詩情畫意，中華醫大的師生好幸福，與仁德滯洪池相鄰，跨過操場邊的三爺溪橋就可以就近賞花，置身在美麗的花海裡。

孫逸民校長也跟愛花人士分享賞花資訊，花旗木的花期為每年3中下旬至4月間，特別是清明節前夕最是艷麗，以仁德滯洪池花旗木目前的花況，預估清明節連假將會大爆開，想賞花的民眾可以好好把握。到仁德滯洪池賞花可從民安路仁德橋或仁德交流道旁的萬代橋沿防汛道路進入，惟路面不寬，提醒大家行車小心、注意安全。