台南大北門區養殖生產區改善工程陸續完工　黃偉哲持續爭取經費改善

▲台南大北門區養殖生產區改善工程目前已陸續完工，台南市長黃偉哲將持續爭取經費改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南養殖魚塭面積近14000公頃，是台灣養殖漁業重鎮，為提供安全生產環境，市長黃偉哲指示農業局積極爭取中央補助經費，改善養殖漁業生產區內公共工程。

市府在2022年度規劃施作大北門區之北門及七股養殖生產區共4件改善工程改善，經費計4700萬元，並於2023年3月完工，建構區域完善進排水路，並修繕漁產道路，便利漁民通行。

農業局說明，台南市養殖漁塭目前設有7處養殖漁業生產區(北門區保安、海埔、雙春及南興；七股區國安；六甲及官田區六官；安南區港西等，面積計3066公頃)。養殖生產區內原有進排水路，常有土堤護岸強度不足造成崩塌，再加上漁產道路多處路面破損情形，市府每年定期維護並持續爭取經費改善養殖區生產環境。

黃偉哲市長表示，自2020年以來，台南市政府除自行編列1億6500萬元辦理魚塭集中區進排水路及漁產道路修繕外，並陸續向中央爭取經費，辦理大北門區內養殖生產區15件改善工程施作，建構區域完善進排水路，並修繕漁產道路，便利漁民作業運輸，經費計2億3500萬元，目前皆已完工，約600公頃養殖魚塭受益。

黃偉哲市長並表示，今年度並已獲中央補助4241萬元，將再改善生產區之進排水路約720m，持續健全養殖區進排水路網路及道路網，提供漁民安全舒適養殖環境。