台南3月發現5具水流屍　傳搜出「14人合照」檢方回應了

▲南檢轄區自3月5日至17日共計發現5具男性水流屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署指出，2023年3月台中往南到高雄沿海地區陸續發現16具男女浮屍，其中僅2具男性確認為越南籍身分，外界質疑是否有越南人蛇集團涉嫌海上丟包，目前海巡署已會同相關單位深入調查，而台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍29日下午指出，南檢轄區自3月5日至17日共計發現5具男性水流屍，目前正追查比對死者身分中。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，南檢轄區自3月5日至17日共計發現5具男性水流屍，目前正比對追查死者身分中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍29日下午指出，南檢轄區自3月5日至17日共計發現5具男性水流屍，經檢察官相驗解剖後，目前正進行身分比對中。對於外界質疑台南所發現的水流屍中，檢警有發現1張14人的合照，懷疑係偷渡者所合影，許嘉龍對此則回應「無相關訊息」。

巡署指出，自2023年3月迄今，該署執行海上救生救難死亡案件，於海上岸際發現之遺體計16具，均由該署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜，其中僅2具確認為越南籍身分（均男性），為調查有無涉及偷渡情事，海巡署前已會同相關單位深入調查中。

另清查相關海域雷情資料，均未現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處，協請越方協助相關分析鑑定事宜，並適時報請轄屬地檢署指揮。

據了解，台中港離岸風電3月7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上，至今仍無法查出身分。沒想到，事隔才兩周，海巡署又在台中往南到高雄沿海陸續發現多具男女浮屍，陳屍地點分別在台中、雲林、台南、高雄等地，不過，經海巡署清查後發現，北部地區也出現浮屍，目前人數累計至16人。對此，國安單位高度重視，懷疑遺體是遭人蛇集團海上丟包，但詳細案情仍有待調查釐清。

經統計，水流屍發現時間與地點，分別為：3月4日桃園市新屋溪北岸、3月5日台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日台南將軍區青鯤鯓青山外港嘴綠燈塔海面、3月6日雲林縣湖口鄉外海、3月7日台南市將軍西方海域、3月7日彰化縣王功西方海域、3月7日雲林縣麥寮西方海域、3月7日台中外海、3月10日雲林縣外傘頂洲、3月10日高雄市茄萣區沙灘、3月14日新竹圳頭西方海域、3月17日台南市七股區網仔寮沙洲。

根據資料，其中以台南市5具最多、雲林縣次之，桃園、新竹、彰化、台中、高雄各都有。以台南佳里分局及學甲分局報請檢察官相驗的案子來說，死者遺體已嚴重腐爛，都沒有證件，目面疑被魚蝦啃食面目全非。要查明身分可說困難重重，檢警目前已透過越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，協助越南家屬透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對DNA確認死者身分，以進一步釐清案情。