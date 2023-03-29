台南殺警案　凃明誠、曹瑞傑兩位殉職巡官入祀忠烈祠

記者林悅／台南報導

台南市29日舉行公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮，2022年8月因公殉職之台南市警二分局故巡官凃明誠、曹瑞傑，也入祀忠烈祠。

▲台南市政府舉行「2023年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，由市長黃偉哲在南區忠烈祠主祭，並舉行故巡官凃明誠、曹瑞傑入祀儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑，2022年8月22日查緝重機車竊案時，遭林姓逃犯襲擊殉職，凃明誠享年36歲，曹瑞傑得年27歲，追晉巡官及追頒行政院三等楷模獎章、總統頒發褒揚令等，入祀忠烈祠。

台南市政府29日在南區靈祠舉行「2023年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，由市長黃偉哲在南區忠烈祠主祭，並舉行凃明誠、曹瑞傑入祀儀式。

凃明誠是台南市關廟區人，警察專科學校警員班23期畢業，奉派新北市警局樹林分局服務，2016年10月調派台南市警局第二分局。曹瑞傑是台南市歸仁區人，警察專科學校第32期畢業，分發至台北市警局文山第二分局服務，2021年1月奉派至台南市警局第二分局。

市長黃偉哲指出，警界痛失優秀人才，這是國家莫大損失；市府強化各類執勤裝備及訓練設備，陸續配發密錄器、行車紀錄器、水柱型辣椒噴霧器、拋射式電擊器、臂式防暴盾牌等，讓警員值勤更安全。整個入祀儀式凃、曹兩家家屬均到場，場面哀戚隆重，民權派出所也有14名員警親自到場，也紛紛留下眼淚，不捨送別兩位好兄弟。