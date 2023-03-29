蔡英文過境美國　陸外交部斥「性質惡劣」：堅決反對美台官方往來

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

總統蔡英文將於29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」訪問，並傳出在美國過境期間將會見美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。29日下午，大陸外交部怒批，「堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美。美方一味縱容支持台獨分裂勢力，性質惡劣。」

3月29日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，美國政府高級官員近日表示，中方沒有理由以蔡英文本週過境美國為藉口做出過度反應。該官員還表示，此次行程完全符合過去幾十年來的實踐。中方對此有何評論?

毛寧表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

毛寧稱，中方已經多次就蔡英文「過境竄美」問題向美方提出嚴正交涉，過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性。台灣當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」，宣揚「台獨」是真，不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持「台獨」分裂勢力，性質惡劣。製造問題、挑起事端的不是中方，而是美方和「台獨」分裂勢力。

毛寧稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」，不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

早上，國台辦發言人朱鳳蓮也回應，蔡英文若與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」