台海驚悚浮屍關聯性　高大成點出3關鍵：看體內海藻是否一樣

▲台灣外海陸續發現16具浮屍，警方調查調查中，國安單位對此高度重視，懷疑遭人蛇集團丟包外海 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者許權毅／台中報導

台灣近海發生傳出16具浮屍案，其中已確定有5名台灣人，剩餘11人疑似為外籍人士。知名法醫高大成直言這案件有3個關鍵，其一要先確定「生前溺水」還是「死後溺水」，若是生前，死者身體一定會有海藻，若全部死者都驗出「同區域海藻」可能就是同一案。其二，死者胃部有無食物，若是營養不良被餓死丟包，臟器必定全部減輕。其三，這些浮屍死亡區間有沒有超過1周，若無，可能就是同一案。

台中港離岸風電基座上7日被發現一具詭異男屍，今日經由海巡確定為越南籍男子。孰料，台灣西部沿海7縣市桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南，接連傳出16具浮屍。國安單位對此高度重視，懷疑遭人蛇集團丟包外海，而警政署國際組目前已接獲越南駐台代表處要求，希望台警協助釐清浮屍身分。

▲知名法醫高大成指出，若16具浮屍都驗出同區域海藻，同一案的可能性就大幅提升。（圖／記者許權毅攝）



法醫高大成說：「這個案件最重要就是要看生前溺水還是死後溺水，因為生前溺水臟器中絕對有海藻、浮游物，甚至屍體變成乾屍，身體裡同樣會有。加上每個海域的海藻不太相同，如果死者身體中都是同種海藻，就可判讀出是在同個死亡地點或事件。」

高指出，若身體中無海藻，是死後溺水「事情就更為嚴重」，變成是他殺。推測可能原因，是否為台灣人要到國外，途中因不明原因、毆打死亡，被丟包在海中，但是這些浮屍若已經變成乾屍，身上的外傷比較難看出來，不過在身體中若有血塊，一定能發現，只要是鈍器或是外部重擊，在器官外就會看見血塊。

高大成認為，此外也要解剖看死者胃部，如果空無一物，可能就是被活活餓死，那麼全部器官就會嚴重變輕，假設肝臟是1400克，餓死者大多會砍半剩下700克。

此外，高大成表示也需要確定死亡時間，這些浮屍若死亡區間沒相差1到2周，那麼相同一案的可能性提高，反之，可能就是不同案混在一塊。高認為，也有可能是台灣人要去海外，剛好外籍人士要進入台灣，兩方各有不同原因發生死亡案，才會各有台灣人與外籍人。