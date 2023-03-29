▲台北市副市長李四川。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

記者詹宜庭／台北報導

「2023智慧城市展暨淨零城市展」昨日舉行聯合開幕及頒獎典禮，台北市副市長李四川29日表示，會中各貴賓都分享城市施政經驗，而他也邀請他們逛台北夜市，嚐試台灣知名美食臭豆腐，並交換禮物後相約再見。此外，李四川更開玩笑自嘲，同仁幫他從後面拍照，他才知道頭上頭髮已中空了，但比較安慰的是，離前高雄市長韓國瑜有段距離，引發熱議。

李四川今日透過臉書發文指出，昨日陪台北市長蔣萬安參加「智慧城市展暨淨零城市展」開幕典禮，中午與紐西蘭威靈頓議員Nicola Young、紐西蘭帕瑪市長Grant Smith、匈牙利布達佩斯副市長Gabor Kerpel-Fronius、英國愛丁堡議長Cammy Day、美國休士頓市議員Edward Pollard及其團員舉行「智慧城市及淨零排碳」高峰會。

李四川表示，會中各貴賓皆分享城市施政經驗，除了英國愛丁堡議長問他「有沒有可能讓摩托車減量？」也有貴賓提到火力發電排碳及風力發電綠能等問題，討論十分熱烈。當然也有輕鬆的一面，李四川說，他也邀請貴賓們逛台北夜市、享受美食，有膽量嚐試一下臭豆腐，並交換禮物後相約再見。

文末，李四川更開玩笑自嘲，「同仁幫我從後面拍照，我才知道頭上頭髮已中空了，比較安慰的是還離韓市長有段距離」，此話一出有網友留言回應「李副市長好幽默，韓先生看了也會大笑」、「不忘拖韓市長出來當墊背的」、「李副跟韓總感情真的很好」等。