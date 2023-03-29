快訊／夫妻遭搜索諭令1500萬交保　顏寬恒拒絕僵持1hr勉強同意

▲夫妻遭檢調搜索諭令1500萬元交保，顏寬恒出面說話了。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市前立委顏寬恒及妻子遭爆涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌案件，28日遭檢察官家搜索家中，並帶回偵訊，訊後深夜12點諭令兩夫妻共1500萬元交保候傳。顏家也火速籌出1500萬元，約凌晨2點多步出地檢署。顏寬恒時隔8個多小時召開記者會說明，強調一切沒有任何違法，一度拒絕交保強調自身清白，直言所有房屋買賣交易有憑有據。

顏寬恒不滿地說，台中地檢署檢察官宣稱本案涉及偽造文書和竊占，自己和妻子提出完整資料證明絕無犯罪，且偽造文書和竊占兩罪刑度均為5年以下，對照檢調偵辦本案的強度及交保金額，顯然不符比例原則。

顏寬恒指出，檢察官諭知1000萬元交保，自己堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押、捍衛清白、拒絕交保，承辦檢察官及主任檢察官一直勸說，自己才同意交保，雙方僵持近一小時。

去年投入中二選區立委補選選戰遭爆出沙鹿豪宅違建風波，顏寬恒選前自行拆除違建，落選之後，悄悄拋售豪宅。面對2024年立委選舉，顏寬恒爭取黨內提名，24日才登記領表要再戰立委，未料時隔不到一星期，檢調接獲情資，28日搜索顏家並帶走顏寬恒、陳麗淩夫婦，並漏夜偵訊後以偽造文書等罪嫌，諭令夫婦倆各1000萬元、500萬元交保候傳。