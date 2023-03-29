顏寬恒涉豪宅違建案千萬交保　她列顏家「黑金史」：說好的排黑呢？

▲顏家沙鹿豪宅違建案，去年2月間怪手已進駐拆除。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委顏寬恒家族違建案受矚目，而台中地檢署檢調以顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，昨晚將顏寬恒與其妻帶回調查，案經連夜偵訊，兩人以1000萬元、500萬元交保候傳。時代力量29日列出顏家多項違法爭議，並呼籲，顏寬恒切勿用「不實指控」含糊帶過，高喊排黑的國民黨別再說一套、做一套，應將黑金違法慣犯排除候選人名單之外。

昨台中地檢署檢方以顏寬恒與妻子陳麗凌涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，指揮重案支援中心、調查局中機站、航調處執行搜索、傳訊。全案經檢察官徹夜偵訊，訊後分別諭知顏寬恒及其妻子陳麗凌1000萬元、500萬元交保候傳。

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，爭議不斷的顏家，早就是黑金的代名詞，從顏清標擔任公職開始，就被指控涉嫌職棒簽賭操控球員打放水球，又因喝花酒報公帳涉貪入獄遭褫奪公權，交棒給兒子顏寬恒、女兒顏莉敏後更屢次因涉及國土侵占、濫用職權牟利等爭議，躍上新聞版面。顏家透過黑金把持地方政治、魚肉鄉民，早已是公開的秘密。

余佳蒨說明，針對「土地的主人」顏家過往涉及的不法爭議開發案件，時代力量曾多次率先揭發，包含如下：

1. 顏寬恒擔任立委期間，濫用職權強行要求港務公司變更碼頭自營計畫，以取得取得台中港105號碼頭營運權謀取暴利。

2. 顏家涉入多項台中地區土地重劃爭議，包含單元五高鐵新市鎮自辦市地重劃會、單元十二長春自辦市地重劃會等土地重劃案等，皆是使用虛增人頭、偽造文書等不法行徑藉以主導重劃會，獲取暴利，更讓許多居民流離失所。

3. 近期時代力量再揭發顏家涉入清泉崗產業園區開發案事件，園區地點涉及軍事禁限建區，顏家涉嫌登載不實文件闖關還評，謀取鉅額開發利益。

時代力量強調，再涉不法的顏寬恒日前已登記參選台中第二選區立委初選，近期高喊排黑的國民黨別再說一套、做一套，將劣跡斑斑的黑金違法慣犯，排除在候選人名單之外，才能落實黨主席朱立倫「排黑條款是天條」的承諾。