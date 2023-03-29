避免開門擊落騎士！大同「燈亮有人」裝置奪美國設計金獎

▲大同大學黃暐翔設計的「燈亮有人」裝置，避免擊落騎士，獲得美國設計獎。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

民眾因為開車門時沒注意後方來車，導致嚴重傷害時有所聞，每年造成3000多人死傷，大同大學工設系三年級黃暐翔設計出「後擋風玻璃警示裝置」，透過「燈亮有人」警示圖案，讓機車、腳踏車騎士在遠處看到，就知道有人正要開門下車，降低「擊落騎士」風險，該設計獲得美國IDA（International Design Awards,IDA）肯定，拿下2022 年度「交通工具配件金獎」。

民眾因為莽撞開車門而導致事故的新聞頻傳，根據交通部統計，從2017年到2021年，每年都有超過2600件是因車門不當開啟肇事，造成3000多人死傷，交通部還為此訂立相關罰則。

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目前正在荷蘭方提斯應用科技大學擔任交換生的黃暐翔，預計7月才會返國，在交換期間也積極參與國際設計賽事，他說，看過好多機車撞上前方車門的影片，「覺得好可怕！」，也讓他想要設計一個避免憾事再次發生的動機，最後設計出後擋風玻璃警示裝置。

▲目前在荷蘭交換的大同大學黃暐翔，設計「燈亮有人」裝置，獲得美國設計獎。（圖／大同大學提供）

黃暐翔說明，自己騎腳踏車時也會注意前方汽車是否開車門，坐車或開車時，下車開門也會特別注意，但是視線有死角、防不勝防，這個後擋風玻璃警示裝置，是讓駕駛在開門下車前，先按下一個裝置，後擋風玻璃就會秀出一個汽車開門圖案，代表有人要開門下車，透過圖案提醒後方騎士注意，下車關門後圖案即消失。

黃暐翔認為，後擋風玻璃警示裝置的提示功能，都是現有的技術，一點都不難，但他也提醒，即使有了警示圖案，頂多只是多一重保險關卡，駕駛人下車前還是要留意安全，才能真正避免危險並減少意外。