大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

▲大同大學羅尹凡（左）、張仕泓志參與線上英語教材製作。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

遊戲化數位學習平台「PaGamO」提供國中小學免費題庫，也是學生超夯的學習平台，大同大學師生團隊參與專案合作，當作品上線又出書，隊員都很有成就感，甚至小學生發現是「PaGamO」作者之一時，反應都很熱烈，「感受到學生的崇拜！」

大同大學應外系教師李郁芬，帶領系上團隊參與線上遊戲學習平台「PaGamO」合作，應外系團隊參與的是「1200個必備單字」專案，從挑單字、出題目、製作音檔圖片到試玩、抓錯，「每一步都要細心謹慎」。

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團隊成員之一、大四張仕泓說，編輯內容過程，特地把自己國小的英文課本挖出來，因為要給小朋友看的內容，一定要零錯誤，而當作品上線出書時，心中很有成就感，甚至當實習場所的小學生發現他是「PaGamO」作者之一時，反應很熱烈，可以感受到學生的崇拜。

▲大同大學張仕泓志參與線上英語教材製作。（圖／大同大學提供）

李郁芬強調，要將學生帶入產業，希望將知識轉化為職場戰鬥力，而在應用外語不應該只是學語文，而是學習用來賺錢的能力，她很欣賞同學腳踏實地的態度，讓學生將所學應用在實務上，不斷學習。