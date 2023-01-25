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失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

▲▼大同大學打造專屬「夢想存錢筒」，減緩長輩失智症病症進程。（圖／大同大學提供）

▲大同大學團隊打造「夢想存錢筒」，減緩長輩失智症病症進程。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

根據衛福部推估，去年台灣失智者人口超過30萬人，且有年輕化趨勢，為了幫助長者延緩退化，大同大學媒體設計系副教授陳彥甫帶領團隊打造「夢想存錢筒」，透過存代幣方式，希望協助失智長輩提高照護配合度、減緩失智進程，獲得「2022台灣感性學會暨台灣數位媒體設計學會國際研討會」最佳論文獎。

台灣已邁入高齡社會，根據衛生福利部推估，去年台灣失智者超過30萬人，其中65歲以上長者占96％，而且有年輕化趨勢，而失智症是一個進行性退化的疾病，只能減緩失智進程，初期症狀輕微，常常被忽略，中期會出現分不清早晨與黃昏與季節症狀，晚期出現忘記身旁熟悉的人、事、物，甚至連自己是誰都不知道。

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▲▼大同大學打造專屬「夢想存錢筒」，減緩長輩失智症病症進程。（圖／大同大學提供）

▲大同大學團隊打造長者專屬「夢想存錢筒」，減緩長輩失智症病症進程。（圖／大同大學提供）

面對這種狀況，陳彥甫與台北榮家共同開發的「夢想存錢筒」，陳彥甫說，「夢想存錢筒」依照每一位人經歷和願望而打造，透過一次一次的獎勵，鼓勵失智長輩們上廁所、喝水這些常常忘記的事情，例如想買機票回巴西的伯伯，在投入代幣後，會出現飛機起飛、機場廣播的聲音；想要結婚的長輩，存錢筒是3D列印，會唱鄧麗君組曲的旗袍女士，而曾經是籃球健將的伯伯，會獲得一個有籃球入網以及觀眾歡呼的存錢筒。

陳彥甫解釋，台北榮家對失智長輩照顧專業且人性化，伯伯們到了傍晚，會出現「黃昏症候群」，也就是時間認知困難，開始四處遊走，所以設計團隊利用「大、小」代幣區隔，大代幣用於白天、小代幣在傍晚時使用，便於觀察「夢想存錢筒」對於減緩長輩失智進程，減少黃昏症候群頻率效果。

陳彥甫表示，「夢想存錢筒」數據透過網路記錄，做為照護失智症參考，團隊下一步將設計「穿戴式裝置」，可以在接近廁所的時候提醒：「我是來上廁所」，在餐廳時就是：「我已經吃過飯了」，減少失智者對時間、空間錯亂的困擾。

▲▼大同大學打造專屬「夢想存錢筒」，減緩長輩失智症病症進程。（圖／大同大學提供）

▲大同大學團隊打造專屬「夢想存錢筒」，減緩長輩失智症病症進程。（圖／大同大學提供）

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