大同應外系2生獲全額補助　赴日橫手市任宣傳大使

▲大同大學應用外語系闕鵬軒（左）、戴進豪（右）兩人，2月份將飛往日本橫手市擔任宣傳大使。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台日雙方情誼深厚，隨著疫情趨緩，國人蜂擁前往日本旅遊，民間交流也重啟，大同大學因為與日本橫手市交流多年，每年寒暑假提供職場實習、深度體驗機會，其中應用外語系闕鵬軒、戴進豪兩名學生，用心準備提案並用日文面試，獲得日方審核通過，預計2月14日飛往日本橫手市擔任宣傳大使，在5天時間內，將體驗當地歷史悠久的雪洞祭、梵天祭，喜愛日本的他們直言：「意外、開心又期待。」

橫手市與大同大學交流多年，每年寒暑假都會提供大同大學學生職場實習、深度體驗機會，過去幾年因為疫情關係，實體交流中斷，隨著疫情趨緩，日方透過線上面試，錄取闕鵬軒、戴進豪擔任宣傳大使，也是疫情以來首次實體交流，兩人食宿機票將由橫手市全額提供，宣傳大使的任務，則是將當地文化、特色，透過社交平台介紹更多人知道。

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▲闕鵬軒、戴進豪兩人，2月將飛往日本橫手市擔任宣傳大使，圖為之前日方線上面試狀況。（圖／大同大學提供）

現為應外系大三生的闕鵬軒，獲得第一名資格，他說，還蠻喜歡日本，尤其是日本的廟宇，自己家開滷味店，所以提案時，就是透過在自家店面貼海報等方式行銷日本當地，報告時全程用日文，有些小失誤，後來得知入選有點意外，但很開心也很期待，因為可以再去日本，親身體驗超過300年歷史的祭典。

現為大四的戴進豪，原本就錄取校內交換生，預計三月赴日本廣島經濟大學短期留學，並以第二名取得宣傳大使資格，他說，將有一段時間會在日本學習、體驗當地生活，「一定是一個令人難忘的體驗」。