大學選校還是選系？跨領域＋實作機會受青睞！大同大學培養「產業即戰力」

▲大同大學強調跨領域學習，及早培養跨域思維，成為具即戰力的產業人才。（圖／大同大學提供）

記者張惠媛／台北報導

▲大同大學校長何明果。（圖／記者湯興漢攝）



「大同大學是小而精緻的學校，所以各系所之間很容易可以互相交流，師生關係很親近。」大同大學校長何明果表示。大同大學共分為工程學院、經營學院、設計學院與國際學院，「我們很要求同學要有跨領域的概念，像是工程學院也需要修讀會計、設計，就讀經營學院的同學也要有機械加工的概念⋯⋯等。」校長何明果是大同大學校友，這樣的課程規劃，其來有自，「出社會的第一份工作通常會從本業出發，等到在職場上具有一定的經驗之後，就會開始出現差異，包含自己的興趣、性格，都會影響未來的職涯發展。」

校長何明果就舉出許多校友案例，如世界最大不斷電系統（UPS）代工公司—旭隼科技董事長謝卓明，以UPS代工揚名國際，是經營學院出身；世界最大DRAM記憶體產品品牌—金士頓創辦人孫大衛、中美矽晶/環球晶創辦人盧明光是電機系校友；化工系校友戴正吳，擔任日本夏普會長時，用一年四個月，改造百年企業，使虧損下市的夏普，在日本東證一部重新上市；世界前三大電子代工的和碩前總經理兼執行長廖賜政、緯創資通副董事長黃柏漙，分別是事經系和工設系畢業，他們都是跨領域的佼佼者，影響力遍及全球。

▲大同大學數位製造暨3D列印中心及自造空間（Makerspace）邀請廠商進駐，增加實作機會，也能提早讓學生與產業串連。（圖／記者湯興漢攝）

校長何明果指出，大同大學的課程要求，正是希望同學們不要侷限在自己的領域，因此學校提供學生在專精本科的同時，也有跨領域學習的機會，大同大學的9個科系、10個研究所，擁有最專業的自造空間（Makerspace），以及全國最大的數位製造暨3D列印中心！「大同大學是實作和技術導向，當大部分知識可以從網路上取得，實現知識的能力就變得更加重要，我們期許培養學生『動手實作』的能力，所以營造了這樣的環境，邀請廠商進駐，同時串連產業，強化學生的實戰經驗。」從知識到產出的過程，大同大學為學生搭起了一座橋樑。

▲校園優美，是打卡熱點，也是許多新人嚮往的婚紗取景地。（圖／大同大學提供）

▲目前就讀電機系一年級的吳芯妤，看準豐富的學習資源，將大同大學視為第一志願。（圖／記者湯興漢攝）

豐富的學習資源，讓甫進入大同大學就讀的吳芯妤「確信自己當初選對了。」目前就讀電機系一年級的吳芯妤說：「會選擇大同大學成為第一志願，除了交通便利之外（笑），也因為大同大學提供的實作經驗及國內各大企業的實習合作，還有國外交流機會等資源，在產業的銜接上可以很明確。」談到大同大學的「導師制度」，吳芯妤分享，進入學校之後，發現氣氛跟自己想像的不太一樣：「老師跟學長姐的相處模式很融洽，很關心學生，不會像一般大學，好像師生之間比較沒有交集這樣。」

▲吳芯妤喜歡數學，也對動手實作特別有興趣。（圖／記者湯興漢攝）

而喜歡數學的吳芯妤，正在摸索自己想要修習的跨領域學分，對於動手實作特別有興趣的她，第一學期就參加了科創社，與工業設計科系的同學一起研究科學知識，並實際規劃出能帶著小朋友一起了解科學原理的課程，從吸收、產出到傳遞，一步一步將自己的所學實際應用在生活上，這樣的過程也讓她特別著迷。

▲3D列印技術在各產業都能有效發揮功用。（圖／記者湯興漢攝）



走進大同大學引以為傲的數位製造暨3D列印中心，看到的不只有機器人及各種產品設計的模型，還有人體器官和骨架等醫療相關的模型，校長何明果強調：「3D列印技術蓬勃發展，讓我們可以把腦袋中的構想，跳過以往繁複的設計、開模和加工製造的過程，直接變成具體的成品，讓工程創作的過程更輕鬆有趣。」而醫療模型則有助於醫學院學生的實作練習，「用3D列印的肺部，每一根氣管都一清二楚，就不用切豬肺了（笑）。」且能大大縮短手術時間，降低手術風險，對醫學有極大幫助。

▲大同大學與全球大學簽署姐妹校，提供學生獎助學金，鼓勵出國交換、留學。（圖／大同大學提供）



隨著疫情管制鬆綁，出國交換、留學的機會也大增，大同大學表示，據統計，校內每十位同學就有一位出國交換，而大同大學也與各國大學簽署姐妹校，如美國愛荷華州立大學、德國斯圖加特應用科技大學、英國密德薩斯大學⋯⋯等。在雙聯學位方面，大同大學與美國愛荷華州立大學簽有「3.5+1.5學士碩士一貫」以及「1+1雙碩士」、德國斯圖加特應用科技大學「1+1雙碩士（德國免學費）」、英國密德薩斯大學—大同應外系「3+1.5學碩一貫學位」，讓同學在有系統的安排下，以最經濟的方式，到國外深造留學取得學位，加強國際觀。

▲大同大學腹地不大，各系所相互交流的機會多，校方也會安排跨領域學習的活動，要求不同科系的同學互相合作，而導師制度使得師生之間關係更加融洽。（圖／記者湯興漢攝）



▲新一代設計展是設計師盛事，大同大學鼓勵同學「跨系、跨院」組成團隊參加新一代設計展。因為設計不僅是外觀，還需要功能性。「設計＋電機＋機械＋行銷」組合，參賽的作品最能展現學生跨領域的本事。（圖／大同大學提供）



準備進入大學的新鮮人們，大同大學以培育產業技術人才的方針，協助每一位學生在人生的里程碑上定錨，一步一步透過跨領域學習和動手實作，強化自己的職場競爭力，更要讓每一個學生都能把握資源與機會，讓自己大學生活格外精彩豐富。

▲大同大學以培育產業人才為起點，協助每學生在人生的里程碑上提早定錨。（圖／大同大學提供）