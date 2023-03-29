直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時「搶到剩一半」　民眾狂讚：超便宜

▲家樂福上架平價進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

國內缺蛋問題嚴重，農委會透過專案開放10國雞蛋進口補足短缺，今（29）日於各大賣場正式上架開賣，《ETtoday新聞雲》直擊家樂福量販店，9點開門時間一到就有民眾在門口等候買平價蛋，雞蛋約9點半上架，不到半小時已賣光一半，業者表示，今日到貨澳洲蛋8000多顆於彰化以北40間門市上架，每人限購2盒、售完為止。

▲▼民眾一早就進入賣場買蛋。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福彰化以北共40家量販店於今（29）日陸續上架冷藏進口雞蛋，一共有2款規格，分別為澳洲進口600克12入售價79元及700克12入售價89元，每人限購2盒。《ETtoday新聞雲》直擊家樂福內湖店，9點開門時間一到就湧入消費者要購買平價蛋，店內上架約200盒澳洲蛋，短短半小時就賣光100盒，人人幾乎是1手2盒。

一名上班族王小姐透露，每天早上上班前都會到賣場碰碰運氣買雞蛋，「早點去就買得到，但1周只能買到1次。」她指出便宜的蛋買不到，且洗選蛋1斤漲了20幾元，但還是有就會買，而今早剛好碰到平價蛋上架忍不住直呼：「很便宜！」另一位吳先生則說，現在家裡吃蛋吃比較少，因為價格太高，「1顆都要超過10元。」而今天剛好休假再加上蛋特價所以特意來買。

▲家樂福販售12入澳洲進口蛋最低只要79元。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福表示目前彰化以北40家門市約到貨8000多盒共96000多顆進口冷藏蛋，彰化以南門市預計明天開賣，但仍要看雞蛋到貨情況，至於超市部分因是由蛋商直接送達，故貨量目前無法確定。

另，全聯今（29）日也將於雙北地區門市陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，而各門市上架時間依各店為準、售完為止。