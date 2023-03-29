　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時「搶到剩一半」　民眾狂讚：超便宜

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸路進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福上架平價進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

國內缺蛋問題嚴重，農委會透過專案開放10國雞蛋進口補足短缺，今（29）日於各大賣場正式上架開賣，《ETtoday新聞雲》直擊家樂福量販店，9點開門時間一到就有民眾在門口等候買平價蛋，雞蛋約9點半上架，不到半小時已賣光一半，業者表示，今日到貨澳洲蛋8000多顆於彰化以北40間門市上架，每人限購2盒、售完為止。

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸路進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾一早就進入賣場買蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸路進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福彰化以北共40家量販店於今（29）日陸續上架冷藏進口雞蛋，一共有2款規格，分別為澳洲進口600克12入售價79元及700克12入售價89元，每人限購2盒。《ETtoday新聞雲》直擊家樂福內湖店，9點開門時間一到就湧入消費者要購買平價蛋，店內上架約200盒澳洲蛋，短短半小時就賣光100盒，人人幾乎是1手2盒。

一名上班族王小姐透露，每天早上上班前都會到賣場碰碰運氣買雞蛋，「早點去就買得到，但1周只能買到1次。」她指出便宜的蛋買不到，且洗選蛋1斤漲了20幾元，但還是有就會買，而今早剛好碰到平價蛋上架忍不住直呼：「很便宜！」另一位吳先生則說，現在家裡吃蛋吃比較少，因為價格太高，「1顆都要超過10元。」而今天剛好休假再加上蛋特價所以特意來買。

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸路進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福販售12入澳洲進口蛋最低只要79元。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福表示目前彰化以北40家門市約到貨8000多盒共96000多顆進口冷藏蛋，彰化以南門市預計明天開賣，但仍要看雞蛋到貨情況，至於超市部分因是由蛋商直接送達，故貨量目前無法確定。

另，全聯今（29）日也將於雙北地區門市陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，而各門市上架時間依各店為準、售完為止。

  【你可能也想看】

►快訊／買土司爽中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看
►雙倍芋泥尬烤布蕾、香草冰淇淋！　最新濃郁系「芋頭手搖杯」來了
►可以寄杯！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　美式34元、拿鐵40元有找

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬結果出爐
「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊正式宣布參選總統
北市「最畸形待轉區」塗銷！　13路口未來也免強制待轉
快訊／徐凱希認愛富二代男友　恢單9個月熱戀：到了適婚年紀
快訊／「本來拒交保1千萬！」　顏寬恒發聲明回應
馬英九受訪哽咽　表情沉痛一度說不出話
南韓宣布台灣等22國旅客　免申請K-ETA入境
快訊／陳庭妮爸爸被關了！　解送進看守所
霸凌幫「最沒禮貌婚禮穿搭」！　河度領見3暗示嘆：早該發現

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

量販「進口蛋」1小時全賣光！　全台246家超市還買得到平價洗選蛋　

先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

大潤發開賣3款進口蛋！明起可供貨全台　規格售價曝光

快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　爽喝超商美式買2送2

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時「搶到剩一半」　民眾狂讚：超便宜

巷口美廉社也有進口蛋！3／31起每人限購1盒　開賣售價曝光

快訊／全台都買得到！家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

全聯開賣進口蛋「10顆68元」！雙北搶先上架　每人限購2盒

全聯響應普發6000加碼！限時2天優惠放大術、60款生鮮爆殺

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

量販「進口蛋」1小時全賣光！　全台246家超市還買得到平價洗選蛋　

先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

大潤發開賣3款進口蛋！明起可供貨全台　規格售價曝光

快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　爽喝超商美式買2送2

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時「搶到剩一半」　民眾狂讚：超便宜

巷口美廉社也有進口蛋！3／31起每人限購1盒　開賣售價曝光

快訊／全台都買得到！家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

全聯開賣進口蛋「10顆68元」！雙北搶先上架　每人限購2盒

全聯響應普發6000加碼！限時2天優惠放大術、60款生鮮爆殺

正妹面試穿超辣！員工急告狀　老闆娘「弄死她」誤傳群組…尪動怒發公告

看電影被歸在「奢侈消費」還課稅！80年來都沒改　文化部承諾溝通

8萬株彩色海芋怒放！桃園「16米青鳥」7大造景超壯觀　4／1起免費拍

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史　嘆：社會根本沒變

快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告怒索380萬結果出爐

家樂福西屯分店出清爆歇業　周邊住戶淡定指：不意外

義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

逾千萬人等ATM、郵局領6000　財政部研擬分流措施

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

消費熱門新聞

全聯開賣進口蛋「10顆68元」

超商連5天經典美式、拿鐵買1送1

超商「5大咖啡飲品優惠」來了！

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時只剩一半

有買1送1！速食店超殺優惠券限時吃

美廉社也有進口蛋　開賣售價曝

快訊／家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

大潤發明開賣3款進口蛋　售價曝光

全聯響應普發6000加碼優惠放大術

姓名對中3字任1字喝超商美式買2送2

普發6000靠這招放大！超商多送1000元

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

今天就衝！超商美式、拿鐵第2杯10元

更多熱門

相關新聞

快訊／愛買明天也要賣「進口蛋了」！

快訊／愛買明天也要賣「進口蛋了」！

平價蛋又來了！愛買量販今（29）日宣布將於明（30）日起於各門市陸續開賣進口雞蛋，並曝光相關銷售資訊及售價，各門市售完為止。

蛋蛋地圖來了！一秒掌握「哪家賣場有蛋」

蛋蛋地圖來了！一秒掌握「哪家賣場有蛋」

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

關鍵字：

雞蛋量販家樂福全聯

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面