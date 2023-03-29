快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

▲愛買公開進口蛋販售消息。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

平價蛋又來了！愛買量販今（29）日宣布將於明（30）日起於各門市陸續開賣進口雞蛋，並曝光相關銷售資訊及售價，各門市售完為止。

愛買新竹以北門市明（30）日起陸續開賣澳洲紅殼雞蛋，每盒10入，售價69元，台中及台南門市則於3月31日開賣美國白殼蛋每盒10入，售價68元，各門市上架時間、數量依各店為準，售完為止，限購數量則由分店決定；業者表示，本周有爭取較上周多出1倍貨量的國產雞蛋到店，呼籲消費者無需囤貨，夠用就好。

▲家樂福彰化以北共40家門市開賣冷藏進口雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

另，家樂福彰化以北共40家量販店於今（29）日陸續上架冷藏進口雞蛋，一共有2款規格，分別為澳洲進口600克12入售價79元及700克12入售價89元，每人限購2盒。《ETtoday新聞雲》直擊家樂福內湖店，9點開門時間一到就湧入民眾欲購買平價蛋，店內上架約200盒澳洲蛋，短短半小時就賣光百盒，人人幾乎是1手2盒。

業者表示目前彰化以北40家門市約到貨8000多盒共96000多顆進口冷藏蛋，彰化以南門市預計明天開賣，但仍要看雞蛋到貨情況，至於超市部分因是由蛋商直接送達，故貨量目前無法確定。