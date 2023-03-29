全台通路開賣進口蛋懶人包！量販1小時被掃光　明起超市還有

▲進口雞蛋陸續上架。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

為解決國內蛋荒問題，農委會專案開放10國雞蛋進口，今（29）日起許多通路已陸續上架，首波以缺蛋較嚴重的北部地區為主。《ETtoday新聞雲》彙整各通路上架及販售情形，其中家樂福彰化以北量販店在上午1小時內，8000多盒雞蛋已被一掃而空，但明（30）日在全台246家超市還會上架平價洗選蛋，而愛買、大潤發也在明日上架。

●全聯福利中心

全聯福利中心雙北地區門市3月29日起陸續上架進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。

●家樂福量販

家樂福彰化以北40家量販販售澳洲進口蛋600g/700g（12入）8000多盒在今（29）日已銷售完畢。彰化以南27家量販門市於明（30）日起陸續開賣冷藏進口澳洲蛋，700克12入售89元，總計販售4500盒，實際上架時間、數量依各店為主、售完為止，每人、每車限購2盒。

●家樂福超市

家樂福全台246家超市明（30）日上架進口平價洗選蛋，每盒10入68元，每人、每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

▲進口雞蛋上市，民眾陸續進場採購。（圖／記者湯興漢攝）

●愛買

愛買新竹以北門市明（30）日起陸續開賣澳洲紅殼雞蛋，每盒10入，售價69元，台中及台南門市則於3月31日開賣美國白殼蛋每盒10入，售價68元，各門市上架時間、數量依各店為準，售完為止，限購數量則由分店決定。

●大潤發

大潤發雙北地區門市於即日起陸續開賣三款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋。產地為美國的常溫蛋每盒10顆售價68元，首批6000盒。產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1.5萬盒。每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止，預計3月30日後進口蛋可供貨至全台。

●美廉社

美廉社將於3月31日起開賣進口雞蛋，每盒10顆裝「售價65～79元不等」，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。

▼全台通路進口雞蛋販售情形。（圖／ETtoday新聞雲製表）