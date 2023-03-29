　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台通路開賣進口蛋懶人包！量販1小時被掃光　明起超市還有

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸路進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲進口雞蛋陸續上架。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

為解決國內蛋荒問題，農委會專案開放10國雞蛋進口，今（29）日起許多通路已陸續上架，首波以缺蛋較嚴重的北部地區為主。《ETtoday新聞雲》彙整各通路上架及販售情形，其中家樂福彰化以北量販店在上午1小時內，8000多盒雞蛋已被一掃而空，但明（30）日在全台246家超市還會上架平價洗選蛋，而愛買、大潤發也在明日上架。

●全聯福利中心
全聯福利中心雙北地區門市3月29日起陸續上架進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。

●家樂福量販
家樂福彰化以北40家量販販售澳洲進口蛋600g/700g（12入）8000多盒在今（29）日已銷售完畢。彰化以南27家量販門市於明（30）日起陸續開賣冷藏進口澳洲蛋，700克12入售89元，總計販售4500盒，實際上架時間、數量依各店為主、售完為止，每人、每車限購2盒。

●家樂福超市
家樂福全台246家超市明（30）日上架進口平價洗選蛋，每盒10入68元，每人、每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

▲▼由農委會專案進口的澳洲冷藏雞蛋今天(3/29)在家樂福彰化以北量販店全面上架，共分為600g及700g一盒12顆兩種包裝。一早雞蛋上架，就有民眾陸路進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲進口雞蛋上市，民眾陸續進場採購。（圖／記者湯興漢攝）

●愛買
愛買新竹以北門市明（30）日起陸續開賣澳洲紅殼雞蛋，每盒10入，售價69元，台中及台南門市則於3月31日開賣美國白殼蛋每盒10入，售價68元，各門市上架時間、數量依各店為準，售完為止，限購數量則由分店決定。

●大潤發
大潤發雙北地區門市於即日起陸續開賣三款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋。產地為美國的常溫蛋每盒10顆售價68元，首批6000盒。產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1.5萬盒。每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止，預計3月30日後進口蛋可供貨至全台。

●美廉社
美廉社將於3月31日起開賣進口雞蛋，每盒10顆裝「售價65～79元不等」，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。

▼全台通路進口雞蛋販售情形。（圖／ETtoday新聞雲製表）

▲▼全台通路進口雞蛋販售情形。（圖／ETtoday新聞雲製表）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！　牛排店顧客喝下肚
快訊／青安房貸利率拍板！　正式升破2%
快訊／16具男女浮屍！　5具是台灣人
快訊／又多4具！　台灣沿海尋獲16具浮屍
曾雅蘭身體亮紅燈！　症狀痛苦「眼淚乾了又流」
門後藏真跡！　鑑價師一看驚：超過2000萬
大量低價赴日機票釋出！　單程2599元起

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】日本上市就缺貨！「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」每日毛孔調理對策

中華電信率先iPhone預設開啟VoLTE功能　最快1秒撥通　通話可高速上網

全台通路開賣進口蛋懶人包！量販1小時被掃光　明起超市還有

放假前先開喝！　超商連7天「大杯美式、拿鐵買2送1」

超商獨家！首推最新「蜂蜜美式」4／5開賣　限時第2杯半價爽喝

香港豪門貴婦月甩10kg！公開「神醫養瘦秘帖」　花草燃脂茶一喝激瘦！

量販「進口蛋」1小時全賣光！　全台246家超市還買得到平價洗選蛋　

先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

大潤發開賣3款進口蛋！明起可供貨全台　規格售價曝光

快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

【廣編】日本上市就缺貨！「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」每日毛孔調理對策

中華電信率先iPhone預設開啟VoLTE功能　最快1秒撥通　通話可高速上網

全台通路開賣進口蛋懶人包！量販1小時被掃光　明起超市還有

放假前先開喝！　超商連7天「大杯美式、拿鐵買2送1」

超商獨家！首推最新「蜂蜜美式」4／5開賣　限時第2杯半價爽喝

香港豪門貴婦月甩10kg！公開「神醫養瘦秘帖」　花草燃脂茶一喝激瘦！

量販「進口蛋」1小時全賣光！　全台246家超市還買得到平價洗選蛋　

先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

大潤發開賣3款進口蛋！明起可供貨全台　規格售價曝光

快訊／愛買也要賣「進口蛋」了！　開賣時間、售價曝光

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

NCC修法擴大海纜設施保護　最高處無期徒刑併科一億罰金

徐巧芯為「馬英九接機團」槓吳欣岱　她秀訂車單嗆：台獨教授別躲

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

賴清德礙於副總統身份無法訪華府？　綠委：下半年會有一些期待發生

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

密接確診者也沒事！泰20%人沒染過新冠　專家：和「天選基因」有關

在地人早餐標配！台南特色鍋燒意麵結合異國風味　吃一次環遊全世界

A-Lin高雄開唱「1分鐘秒殺」　火速宣布加場「時間曝光」！

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

消費熱門新聞

全聯開賣進口蛋「10顆68元」

超商連5天經典美式、拿鐵買1送1

超商「5大咖啡飲品優惠」來了！

直擊／進口蛋來了！賣場開賣半小時只剩一半

有買1送1！速食店超殺優惠券限時吃

美廉社也有進口蛋　開賣售價曝

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

快訊／家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

速食店連6天「人氣炸物買1送1」

大潤發明開賣3款進口蛋　售價曝光

姓名對中3字任1字喝超商美式買2送2

貴婦月甩10kg公開神醫養瘦秘帖

全聯響應普發6000加碼優惠放大術

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

更多熱門

相關新聞

進口蛋比市場散蛋便宜　農委會：補足缺口「沒有要打擊蛋商蛋農」

進口蛋比市場散蛋便宜　農委會：補足缺口「沒有要打擊蛋商蛋農」

進口雞蛋今起陸續在國內各大通路上架，農委會吸收進口關稅與運輸成本，以平價進口蛋上市，每顆價格約6至7元，傳出比國內蛋農生產的市價還便宜。農委會畜牧處長張經緯表示，目前市場的確出現一些亂象，雞蛋價格一斤90到120元都有，採購進口蛋就是要補足缺口，導正市場機制，絕對沒有要傷害蛋農蛋商。

解蛋荒！　財長鬆口「調降進口關稅」

解蛋荒！　財長鬆口「調降進口關稅」

進口雞蛋今上架　農委會：還有1億顆陸續上市「4月下旬解蛋荒」

進口雞蛋今上架　農委會：還有1億顆陸續上市「4月下旬解蛋荒」

全台246家超市還買得到平價洗選蛋！

全台246家超市還買得到平價洗選蛋！

大潤發明開賣3款進口蛋　售價曝光

大潤發明開賣3款進口蛋　售價曝光

關鍵字：

進口蛋雞蛋量販超市缺蛋潮

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面