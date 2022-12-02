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鄭文燦論文抄襲「國圖還查得到」　館方：程序完成後就下架

▲▼鄭文燦論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，透過國家圖書館論文查詢系統可發現，論文暫時未下架。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

▲儘管台大已經撤銷鄭文燦碩士學位，但國圖網站傍晚仍可查到鄭文燦論文。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

記者許敏溶／台北報導

論文抄襲按持續延燒！桃園市長鄭文燦今（2日）公開坦承，已經接獲台大通知，就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文涉及抄襲，被撤銷學位，而依照過去前新竹市長林智堅被撤銷學位後，當天林在國家圖書館的論文就被火速被下架，但直到晚上18時為止，鄭文燦論文尚未下架，國圖表示，待收到台大公文，走完程序後就會將論文下架。

繼林智堅爆發碩士論文抄襲被撤銷學位，鄭文燦2011年在台大國發所就讀碩士在職專班時，其碩士論文也被檢舉抄襲，而且抄襲比例超過3成，台大在接獲檢舉後組成審定委員會，結果在昨天透過雙掛號寄給被檢舉人與當事人。

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▲桃園市長鄭文燦今（2）日出席位於龜山區的「中華郵政物流園區」落成典禮，媒體詢問台大審查其碩士論文結果是否出爐時，卻避談離去。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦主動說明收到台大通知，國發所碩士學位遭撤銷。（圖／桃園市府提供）

今天傍晚鄭文燦主動對外發佈聲明，已經收到台大通知，指2011年就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲，撤銷碩士論文，但也強調自己沒有抄襲動機，將尋求行政救濟。

由於台大在今年8月召開記者會，宣布林智堅抄襲並撤銷其學位，當天國圖就收到台大公文，隨即將林智堅在國圖的紙本跟電子檔碩論一併下架，外界也好奇國圖是否也在今天收到台大通知並下架鄭文燦論文。

《ETtoday新聞雲》稍早上國圖的台灣博碩士論文知識加值系統網站，查詢鄭文燦在台大的論文，目前仍然還在網站上，並未被下架。

國圖館長曾淑賢則表示，今天下午忙著排練明天早上舉行的「111年台灣閱讀節嘉年華開幕」活動，還不確定是否收到台大公文，若收到台大公文，走完內部程序，就會將鄭文燦的論文下架。

▲▼鄭文燦論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，透過國家圖書館論文查詢系統可發現，論文暫時未下架。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

▲鄭文燦論文指導教授為陳明通，口試委員之一是林佳龍。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

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