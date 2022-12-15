獨／論文抄襲案挨批不負責　教部：與國圖勾稽「掌握通報數」

▲教育部表示，將透過與國圖勾稽，掌握大學通報學位撤銷案件數。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學因論文抄襲被撤銷學位事件頻傳，今年通報案件數更創下5年新高，但《ETtoday新聞雲》獨家報導，教育部掌握資料竟不到實際數字一半，教育團體要求教育部應修法並請大學主動通報且公告，教育部今（15日）並未回應修法問題，但表示將與國家圖書館進行勾稽，掌握大學通報學位撤銷案件數。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，最受矚目為前新竹市長林智堅，因為論文抄襲，接連被撤銷台大與中華大學碩士學位，另外還有前立委蔡壁如、桃園市長鄭文燦、立委蔡適應等人，也都是因為論文抄襲則被撤銷碩士或博士學位。

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根據教育部統計，截至目前為止，今年因為論文抄襲被撤銷學位，通報到教育部共6件，創下5年來新高，但根據《ETtoday新聞雲》掌握資料，今年光是被撤銷學位就高達14件，包括高教工會、全國私校公會等教育團體，痛批教育部不負責，指學位授予是公權力的行使，被撤銷學位更是重大資訊，長期應該修改《學位授予法》強制大學通報並公告，在修法之前，教育部可主動調查，要求公私立大學通報到教育部後，彙整到大專校務資訊公開平台，並向全民公布，避免衍生後續爭議。

對此，教育部也回應，根據學位授予法規定第3條第1項規定，學位授予為大學權責，由大學授予學位，現行第17條第3項針對通報部分已規定，學校在撤銷學位後，應通知其他專科學校、大學等機關(構)，由於學校在撤銷學位後均會通知國家圖書館，後續教育部也會與國家圖書館進行勾稽，掌握大學通報學位撤銷案件數。