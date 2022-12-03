歷年最大規模！閱讀嘉年華今登場　教長直言：閱讀是非常重要養分

▲歷年規模最大的閱讀嘉年華今登場，教長潘文忠表示，閱讀是非常重要養分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年台灣最盛大的閱讀活動「歡樂閱讀嘉年華」，今（3日）先在中正紀念堂園區登場，今年150個合辦單位規劃超過250場的創意閱讀活動，規模歷年最大，而且首次推出兩天的精彩活動，教育部長潘文忠今天表示，疫情總會過去，但閱讀不能停止，而且閱讀對每一個人來說，都是非常重要養分，期盼共同創造台灣的書香社會。

由教育部指導、國家圖書館主辦的「歡樂閱讀嘉年華」活動，首日在中正紀念堂登場，這場一年一度的活動，除了配合新課綱融入科學、科技、工程、藝術及數學等STEAM五大領域進行規劃，更結合雙語教育、多元文化、本土語言及食農教育進行設計。

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教育部長潘文忠在致詞時指出，台灣閱讀節已經舉辦10屆，成為台灣指標性的活動，2020年獲頒美國圖書館協會「國際圖書館創新服務獎」，充分展現台灣豐沛的閱讀活力，許多外國使節來參加與展攤，顯示閱讀不分國界、不分年齡層，讓世界各國從台灣閱讀節中，發現寶島民眾深厚的文化涵養。

▲▼歷年規模最大的閱讀嘉年華今登場，民眾踴躍參與相關活動。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠進一步表示，去年一整年有超過806萬冊的圖書資源被借閱，比起109年增加了122%，彰顯了公共圖書館專業服務在疫情期間的重要性，而專業便利的線上服務，帶動「電子書」成為新的閱讀風潮，也是民眾溫暖且堅強的心靈後盾。

今年活動共有150個單位投入閱讀節活動，並規劃出250個活動場次，規模為歷年最大，潘文忠說，看到現場許多熱烈參與的大小朋友，正可以了解閱讀對每一個人來說，都是非常重要養分，期盼大家一起創造台灣的書香社會。

國家圖書館館長曾淑賢則表示，希望藉由閱讀嘉年華活動，創新閱讀推廣活動及數位學習內容，突破傳統閱讀推廣思維，持續點燃民眾閱讀熱情，打造從0歲到100歲都能享受並樂在其中的全民閱讀活動。